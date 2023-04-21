花蓮市「跨越雙白線」科技執法第一季2500多件 民眾吃罰單哀號

花蓮縣警察局今出動Q版警察大頭娃娃，在花蓮市中山、建國路口實施宣導，提醒用路人遵守交通規則，以免被科技執法舉證取締。（警方提供）

2023/04/21 18:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮市建國路東向往中山路口，被警方列為易肇事路段，去年底在路口劃雙白線，禁止用路人臨時在路口變換車道並實施科技執法。花蓮縣警察局統計，今年1到3月違規取締件數2500多件，而罰單策略也確實奏效，相較去年同期，該路口事故件數減少37.5％。

花蓮縣警方共設置19處科技執法，除了蘇花改區間測速3處、兩潭自行車道禁行機車4處，其餘12處都在花蓮市，包括市區違規停車5處；中央路闖紅燈、超速及直行車佔據左轉車道2處；路口闖紅燈、紅燈右轉、機車未兩段式左轉、跨越雙白實線共5處。其中建國路中山路口「跨越雙白線實線」的取締，讓用路人反應「被罰得莫名其妙」；市民王小姐說，收到罰單後仔細看才知道路口有雙白線；還有南區鄉鎮民眾到花蓮市辦事，因不熟悉路況收罰單，直呼「市區科技執法好恐怖」！

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花蓮縣警察局指出，由於花蓮市建國路、中山路口主要事故原因，就是變換車道或方向不當，且歷年均位居全國肇事主因前十名，往往容易造成後方車輛追撞，因此去年12月23日劃設雙白線實線，統計今年第1季開罰2572件，包括1月760件、二月750件、三月1062件，取締件數高的原因可能是民眾駕駛習慣改不過來。

為此警方今天在路口宣導交通政策，還出動警察Ｑ版大頭娃娃手持「路口慢看停、行人優先行」看板，吸引駕駛人目光，提醒遵守交通規則、也反轉國外媒體對台灣「行人地獄」的負面形象。

警方指出，建國、中山路口今年1到3月事故共5件，相較去年同期的8件降低37.5％，逐漸顯出預防事故發生的成效。花蓮縣警察局長呂世明認為，科技執法的目的不是舉發違規，是希望民眾自主地自我提醒遵守交通規則，進而降低事故率。

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