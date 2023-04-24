新北黑幫開槍掃射原因曝光？少年車手私扣贓款還債引眾怒

土城「巨新當鋪」槍擊案在光天化日下發生，造成人心惶惶。（資料照）

2023/04/24 15:46

〔記者徐聖倫／新北報導〕黑幫新北當街開槍掃射的動機浮上檯面！警方調查，17歲少年「阿翔」今年初向隸屬於華山幫的巨新當鋪借數十萬，後利滾利翻倍成百萬，阿翔為賺錢還款而投靠竹聯幫弘仁會，傳出他被派去當車手取贓款時，每次都暗槓一部份拿去當鋪還債。東窗事發後，弘仁會懷疑他是華山幫派來的奸細，雙方越吵越兇，最後演變成黑幫當街開槍掃射案件。

本月19、20日新北市板橋、土城接連發生黑幫當街開槍示威，其中土城「巨新當鋪」槍擊案還是在上午車水馬龍、光天化日下發生，造成人心惶惶。新北市刑大調查，阿翔在今年初向當舖借款數十萬，但到了3月底、4月初，利滾利翻倍變成百萬，阿翔一時間還不出，透過友人介紹投靠弘仁會「鯨魚」，想利用加入知名幫會賺錢還債，但他疑似利用當車手之便，每每領款時就私扣一點進口袋，就這樣慢慢將當舖欠款還了一大部分。

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阿翔私扣公款一事東窗事發，弘仁會認為是華山幫的巨新當鋪派「臥底」到內部搞破壞，華山幫則認為這不關他們的事，雙方為此吵得不可開交。

本月10日弘仁會派人前往當鋪開槍示威，19日華山幫又在北市中山區追逐「鯨魚」的座車，一路追到板橋，對方開槍反擊，20日弘仁會再派人至當鋪持改造衝鋒槍連開51槍，後警方介入，雙方才暫時罷手，而上述案件槍手全數遭逮。

「鯨魚」在手下51槍開完隔日，即搭機飛往馬來西亞吉隆坡躲藏，當鋪目前在土城警方緊盯下已停業，綽號「風斗」的陳姓當鋪經營人也被警方密切注意。

而最初警方對本案動機未立即了解，原因在於被逮的槍手除了佯稱自己是「明仁會」，對開槍原因也隨口亂說，引導警方往毒品、水錢糾紛方向進行調查，企圖混淆視聽，直到「阿翔」浮出水面，才讓案發原因較為明朗。

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