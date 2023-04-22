土城當鋪第一次被開槍15歲槍手落網前1天車禍 辯稱不記得案發過程

新北市警土城分局今天逮獲10日開槍射擊土城當鋪的鍾姓、黃姓少年槍手，及主嫌朱姓少年（中）等3人。（記者吳仁捷翻攝）

2023/04/22 14:15

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北警追查土城當鋪槍擊案，發現案發前10天，當鋪也遭另名槍手槍擊，今逮獲弘仁會朱姓槍手、開車及拍攝開槍畫面的黃姓、鍾姓少年等3嫌，朱姓槍手落網前一天在中和自撞公車縫了十多針，他落網後辯稱因友人女友遭當鋪員工搭訕憤而開3槍，還辯稱犯案槍械丟棄宜蘭，但警方今早從黃姓少年家中起出，續追其餘犯行。

新北市土城四川路上的當鋪前天（20日）上午，被1名少年劉姓槍手（17歲）拿步槍瘋狂掃射51槍，事發後網路上流傳著1段該間當鋪數日前也被開槍，警方今天（22日）逮捕畫面中的朱姓少年槍手（15歲），及另2名開車的黃姓、拍攝的鍾姓共3名少年共犯。

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據透露，朱姓少年自稱弘仁會成員，曾因暴力討債犯下傷害案，在同輩以兇狠、好鬥著稱，10日他由黃姓少年開車搭載到當鋪，鍾姓少年也下車拍攝，朱嫌朝大門連開3槍後逃離，全程被鍾嫌拍下PO網，怒嗆「你們板橋華山就是垃圾，敗壞公司名氣，來弄我們公司拿CO2（指空氣槍），還不敢承認，你們公司只能教出你們這些垃圾」。

警方掌握情資追查，今凌晨3時於朱嫌位於土城住家逮捕到案，繼續於上午8時許，於土城延吉街逮獲開車黃姓少年、錄影的鍾姓少年到案；朱姓少年落網後，母親陪同偵訊。

朱嫌辯稱，由於友人女友遭當鋪員工搭訕、追求，憤而到巨新當鋪開槍，但對於案情，卻辯稱因21日於中和民德路與公車車禍，撞破頭已不記得案發過程，企圖蒙混帶過，警方懷疑其證詞，仍待進一步釐清。

新北警方今逮獲的朱姓槍手，21日在中和騎車自撞公車掛彩，頭部縫了十幾針。（記者吳仁捷翻攝）

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