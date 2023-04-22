土城當鋪遭掃射51槍10天前也被開過槍 警逮3少年槍手

新北市警土城分局今天逮獲鍾姓、黃姓少年槍手，及主嫌朱姓少年（中）等三嫌，將續追與掃射的劉姓少年等關聯，及幕後藏鏡人。（記者吳仁捷翻攝）

2023/04/22 10:55

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北警方專案小組持續清查土城當鋪遭槍擊案，持續追出同一當鋪於案發前10天，也遭另名槍手開3槍示警，警方今天凌晨先逮獲主嫌朱姓少年，接續緝捕黃姓、鍾姓少年到案，朱姓少年承認開槍，辯稱不滿女友遭對方搭訕憤而開槍，但犯案後隨即開車棄槍宜蘭、並丟棄車輛掩飾犯行，警方懷疑其供詞，至於該案與20日當鋪遭劉姓少年開槍掃射一案有無關聯，目前持續調查、釐清犯案動機及追查藏鏡人。

土城分局分局長謝龍富表示，這起矚目性案件嚴重影響民眾日常，為還予社會安寧，土城警以強力執法展現「打擊犯罪、掃蕩黑幫、查緝槍械」之決心，並將持續掃蕩黑幫及不法分子，積極查緝非法槍械，以保障人民生命財產安全。

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新北市警察局長廖訓誠表示，對於本案以及19日20日在雙北的2件槍擊案，涉案開槍嫌犯均為少年，顯見遭黑道幫派或偏門行業者，所刻意吸收、利用；警方除了會責請刑警大隊、少年警察隊加強查辦，對於少年遭吸收進幫派加強蒐報、檢肅，更呼籲年輕朋友不要輕易加入幫派，以免日後無法脫身。

警方將結合市府教育局、民政局及少年輔導委員會等單位，針對在學少年或中輟生，共同協助相關輔導工作，並強調「投案絕對不等於結案，新北警絕對會追查到最後一個」。

警方說，有關21日起網路流傳土城區四川路（巨新當鋪）在4月中旬也曾遭到開槍案，經土城分局偵查隊循線追查，該當鋪4月10日凌晨4時許遭鍾姓、黃姓2名少年持類似空氣槍前往當鋪朝鐵門射擊3發情形。本日警方已帶回涉案及唆使的3名少年，依法究辦。

全案經土城分局督察組初步調查，派出所並無所謂（吃案）情形，當時確實查無任何報案紀錄，為21日社群網路發現流傳該段開槍畫面，偵查隊主動追查涉案少年身分，進而偵辦。

針對20日在土城區案發當鋪遭槍擊案件，造成民眾不安，警方說，案發後，警方隨即在全市出入複雜場所及重要路口，實施擴大臨檢勤務，除查獲相關毒品、通緝犯等不法外，最主要的，希望讓民眾安心。

另涉案的劉姓少年槍手雖投案，但警方與地檢署檢察官專案小組仍不眠不休偵查，查槍枝來源、查接應及教唆共犯；目前針對弘仁會、華山幫已掌握特定對象，請大家給專案小組一點時間，相信很快會有初步結果，再來跟大家說明。

此外，劉姓少年開槍案，涉案少年已由新北地方法院少年法庭裁定收容，針對網路流傳槍手開槍畫面，是否路過民眾拍攝專案小組存疑，不排除是設局由共犯拍攝，專案小組目前已啟動鷹眼隊，逐一調閱周遭監視器過濾中，在此呼籲，相關幫派或不良組合，不要輕忽警方辦案的決心，這個案子新北警方集合刑事警察局、台北市警方等相關友軍的力量，絕對究辦到底。

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