宣示強力掃黑！雙北連爆槍擊案 林右昌：請大家為警察加油

立法院內政委員會繼續審查「地方制度法部分條文修正草案」案，內政部長林右昌會前受訪。（記者廖振輝攝）

2023/04/24 09:26

〔記者林欣漢／台北報導〕內政部長林右昌今天出席立法院內政委員會前受訪表示，這一個多月來，全國警力展開密集強力的掃黑、掃毒與打詐專案行動，讓犯罪集團產生很大的損失，更重創了幫派間的利益關係，請大家為所有警察同仁加油打氣。

林右昌指出，這一個多月來，警政署以及各縣市警察局密集發動數波強力的掃黑、掃毒與打詐專案行動，動員全國警力4萬7619人次，掃蕩黑、槍、毒、詐，共逮捕5318人。警方不僅瓦解了北台最大的詐騙暴力集團，更破獲多起大型毒品案件，讓犯罪集團產生很大的損失，更重創了幫派間的利益關係。

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林右昌說，日前，在新北市連續發生數起治安事件，新北市警察局立即展開偵辦，並且積極追查幕後集團與夥同份子，而警政署也在第一時間成立專案小組全力協助，中央與地方共同合作打擊不法。至於在幕後指使的首腦與同夥，也絕不會放過，警政署專案小組也已經確實掌握對象，務求一網打盡。

對於新北市長侯友宜被點名應負起全責，林右昌表示，侯市長在數起治安事件案發時，剛好人在國外訪問，這就像颱風天的狀況一樣，民選首長要不要立即趕回來，這是社會觀感問題，老百姓會覺得是人在國外訪問比較重要呢？還是趕快回國處理國內問題比較重要？這是民選首長自己要去決定，並面對社會輿論評判。

林右昌另指出，由於事件發生在新北市，該地的地方政府當然要負起追查的責任，但中央政府也沒閒著，新北市警察局2點開記者會說明，警政署3點就立即成立專案小組、全力協助！打擊犯罪，從來不會區分地方或中央！最後，林右昌也特別呼籲，我們的共同目標是打擊犯罪，千萬別讓犯罪份子笑我們傻。

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