獨家》去年6月台南歸仁角頭槍殺案 兇槍曝光是「這種槍」改造

去年歸仁角頭槍殺案發生後，警方耗費許多精力，才起出犯案槍枝，但當時並未曝光。（民眾提供）

2023/04/22 14:29

〔記者王捷／台南報導〕台南歸仁去年發生一件角頭槍殺案，犯案槍枝在最近曝光，南市刑大指出，角頭槍殺案的槍是「模擬槍」改造，許多「模擬槍」是國內廠商製作，部分銷售海外的「模擬槍」，又會偷偷回流進入國內，間接導致改造槍枝氾濫。

去年6月，安平角頭「瘋狗彬」張旭彬，與綽號「七甲財」的洪姓男子口角，張旭彬教唆吳男去歸仁圓環找洪男尋仇，雙方駁火間，吳男拿衝鋒槍掃射殺死洪男。

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吳男落網後，交出的槍枝結構很細緻，槍托可摺疊，可以收納到背包中，起初偵辦該案的刑警還以為是制式槍枝，但交給南市刑大溯源時發現，這把槍是用「模擬槍」改造。

南刑大隊長林宏昇說，「模擬槍」的材質、結構都與真槍一樣，只有槍管沒有打通、沒有撞針，所以只要打通槍管、加上撞針跟彈匣，就可以發射子彈。

有警察發現，對比前幾天土城當鋪少年槍手拿的槍與台南歸仁角頭槍殺案的槍枝，兩把槍的避火罩、金色戰術護木、鏤空握把都相同，只有槍托不同。

刑大隊長林宏昇說，雖然槍砲彈藥刀械管制條例將「模擬槍」納入管制，販售、製造模擬槍也有增列法令規範，但持有「模擬槍」只有行政罰，而且改造很容易，所以部分銷售海外的「模擬槍」，又會偷偷回流進入國內，間接導致槍枝氾濫。

偵辦歸仁角頭槍殺案的刑警印象很深，兇槍的槍托可以折疊，所以能收納進後背包中。（民眾提供）（照片是獨家）（記者王捷攝）

這次新北當鋪的少年槍手持有的犯案槍枝，有刑警發現，對比台南去年發生的角頭槍殺案，在外觀部分非常相似，兩把槍只有槍托部分不同，其他組件相似度很高。（警方提供）

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