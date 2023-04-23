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    明德外役監脫逃受刑人張天昊 躲台南宮廟落網

    台南明德外役監受刑人張天昊脫逃，南市警方獲報今午前往東山區山區法雨禪寺查獲。（記者王涵平翻攝）

    台南明德外役監受刑人張天昊脫逃，南市警方獲報今午前往東山區山區法雨禪寺查獲。（記者王涵平翻攝）

    2023/04/23 16:29

    首次上稿14:50
    更新時間16:29

    〔記者王涵平／台南報導〕台南明德外役監脫逃受刑人張天昊今日在台南東山區落網，因強盜罪入監服刑的37歲張天昊，本月21日利用噴灑農藥時趁機脫逃，南市警方獲報今午前往東山區山區法雨禪寺查獲躲藏該處的張天昊，目前帶回進一步偵訊。

    張嫌供稱，脫逃原因係在服刑期間疑似有違反監所規定，因害怕被處分移往一般監獄服刑而伺機逃逸。

    警方指出，張嫌逃亡過程中除竊取自小貨車外，是否涉嫌其他刑案，以及有無共犯協助或資助張嫌逃亡等情，將深入追查。

    南市刑大表示，動員刑警大隊、新化、白河、新營分局偵查隊、派出所、警備隊共120名警力執行搜捕、沿外役監往山上區、大內區路線清查空室空寮、設立路檢點攔截圍捕及調閱連外道路監視器影像。成立專案小組，經3天不眠不休追查出，張嫌藏匿在東山區山上的廢棄宮廟躲藏。

    專案小組今召集刑警大隊、白河、新營分局警力共30名，規劃攻堅部署行動，於今日13時50分一舉上山至該藏匿處攻堅，終於在廟中左側2樓1間小房間，將張嫌逮捕到案，全案依法調查後將解送台南地檢署歸案。

    台南明德外役監受刑人張天昊今日在台南東山區落網，因強盜罪入監服刑的37歲張天昊，本月21日利用噴灑農藥時趁機脫逃，南市警方獲報今午前往東山區山區法雨禪寺查獲躲藏該處的張天昊。（記者王涵平翻攝）

    台南明德外役監受刑人張天昊今日在台南東山區落網，因強盜罪入監服刑的37歲張天昊，本月21日利用噴灑農藥時趁機脫逃，南市警方獲報今午前往東山區山區法雨禪寺查獲躲藏該處的張天昊。（記者王涵平翻攝）

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