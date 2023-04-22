強盜犯從外役監脫逃 法務部：立院修法前嚴格遴選受刑人

自台南明德外役監脫逃的37歲男子張天昊。（資料照）

2023/04/22 16:26

〔記者吳政峰／台北報導〕明德外役監21日傳出一名強盜犯受刑人張天昊趁著作業時落跑，法務部除責請矯正署長周輝煌深切檢討有無失職或需改進之處，22日緊鑼密鼓開會研議因應之道。法務部表示，去年9月15日已擬具「外役監條例」修正案，杜絕暴力罪犯移入外役監，同年月送立法院審議，在修法完成前，對於外役監受刑人的遴選必須非常嚴格。

法務部指出，對於落實獄政管理一向非常重視，為回應社會對外役監受刑人脫逃，所造成的重大治安事件之關切及疑慮，更是痛定思痛，在法制面，已緊鑼密鼓於2022年8月26日啟動「外役監條例」修法，由部長蔡清祥親自主持，邀請監獄及犯罪學專家學者、監獄實務工作經驗者、監所關注小組、民間司法改革基金會等團體成員，共同集思廣益，討論「研商外役監條例等修法及外役監改進措施會議」。

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蔡清祥前後親自主持共計召開11場次修法會議，並於不到一個月內，在去年9月15日擬具「外役監條例」部分條文修正草案陳報行政院，經行政院於同年月22日審查通過，函請立法院審議。

在完成前揭修法前，法務部除立即嚴格要求矯正機關落實外役監受刑人的遴選，及中間處遇成效外，針對相關事件，並於22日立即在法務部召開檢討改進會議，由蔡清祥主持，政務次長陳明堂暨周輝煌率同兩位副署長、署內相關主管、同仁出席。

會議除深切檢討相關管理戒護同仁的失職責任，及外役監受刑人遴選機制，釐清當初遴選及入監後有無覈實考核其犯行、在監行狀、戒護考量、再犯或脫逃風險等，蔡清祥並要求矯正署坦然面對此次發生原因，針對問題提出具體有效且立即可行的改進作為，馬上貫徹執行及加強管理措施，務必確實防範脫逃事件再次發生。

法務部強調，法務部深知社會大眾對於外役監條例修正案的期待，除全力配合立法院目前對該法案的審議外，更盡最大的努力尋求朝野黨團及立法委員共識，期能早日通過行政院的修法版本，以提升外役監中間處遇功能，更加完善獄政管理措施，有效防範脫逃事件再度發生。

張天昊2020年4月間入矯正機關執行，於2021年12月間依外役監條例遴選規定移入明德外役監執行，罪名為強盜罪，刑期8年10月，在監期間曾有5次核准其返家探視，均有按時返監。

21日上午9時30分許，張天昊於作業中脫逃，外役監發覺後，立即成立緊急事件應變小組，由典獄長召集各科室主管指示依應變編組作業，下令立即收封清點人數，所有人員全力投入監內、外圍的搜捕工作，並通報轄區新化警分局及法務部矯正署，現由檢警追緝中。

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