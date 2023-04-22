強盜罪判8年10月／明德外役監 受刑人張天昊 脫逃

台南明德外役監脫逃的 37歲男子張天昊。 （記者劉慶侯翻攝）

2023/04/22 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕台南明德外役監再傳受刑人脫逃！因強盜罪入監服刑的卅七歲受刑人張天昊，昨上午利用噴灑農藥作業時趁機脫逃，獄方表示，發現後立即下令收封、清點人數，所有人員全力投入監內與外圍搜捕工作，並通報轄區新化警分局及法務部矯正署，脫逃原因仍待調查。

張天昊因強盜罪被判刑八年十月，二○二○年四月發監執行，二○二一年十二月依外役監條例遴選規定，移入台南明德外役監，昨天上午九點卅分許，趁著作業的時候脫逃。

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明德外役監副典獄長江振亨表示，發現張天昊脫逃後，立即成立緊急事件應變小組，由典獄長召集各科室主管指示依應變編組作業，並按規定在一小時內以獄政系統通報交換至警政資訊系統（M-Police），提供全國員警查詢脫逃事件，也在二小時內以公文函報台南地檢署偵辦。

曾5次核准返家探視 作業中脫逃

江振亨指出，張天昊在監期間曾五次獲准返家探視，皆有按時返監，這幾天也未發現任何異狀，脫逃原因仍待調查。

警方及獄方昨日全力動員搜捕，也請張天昊的家屬協尋，暫無所獲，江振亨說，會持續將相關資訊提供給檢警並全力配合緝捕，同時也會檢討事件緣由，採取因應改進作為，以免再次發生。

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