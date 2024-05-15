2護理師拚績效浮報銷毀流感疫苗 二審和解各賠177萬改判緩刑

2護理師竟浮報並銷毀1.3萬劑流感疫苗，高院考量2人已與新北市衛生局和解並賠償，今改判均緩刑。（記者楊國文攝）

2024/05/15 14:44

〔記者楊國文／台北報導〕新北市蕭姓、林姓護理師被控為拚流感疫苗施打績效，不僅涉嫌浮報注射數量，並銷毀約1.3萬劑流感疫苗，一審依公務員假借職務機會故意毀棄物品罪，判蕭3年6月、林1年8月，高等法院審理後，考量2人與新北市政府衛生局達成和解、且各賠償177萬1962元，改判蕭及林各1年9月、10月，各獲緩刑4年。可上訴。

判決指出，新北市三重衛生所在2017年10月至2018年3月施打公費流感疫苗期間，因施打數量未如預期，為提高施打數據以提高績效評比，蕭姓護理長竟指示林姓護理師浮報疫苗施打數量，虛偽登載於IVIS系統，後來，還將職務上掌管的同數額約1.3萬劑流感疫苗拔針銷燬。

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因另1名林姓護理師知悉後，感到良心不安，2017年12月間向三重衛生所主任坦承有浮報數據之情事，經主任通報衛生局後啟動行政調查，林主動到新北地檢署自首。

新北地院審理後，依公務員假借職務機會故意毀棄物品罪，判蕭姓護理長3年6月、林姓護理師1年8月，至於另名林姓護理師獲輕判1年1月、緩刑4年。

蕭、林2人認為判刑過重，提起上訴，高等法院考量2人已和新北市政府衛生局達成和解、且各賠償177萬1962元，改判蕭及林各1年9月、10月，各獲緩刑4年。

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