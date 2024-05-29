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收賄近50億 中國華融國際前總經理白天輝一審被判死刑

中國華融國際控股有限公司原總經理白天輝（前排中）28日遭中國天津市第二中級人民法院判處死刑。（法新社）

中國華融國際控股有限公司原總經理白天輝（前排中）28日遭中國天津市第二中級人民法院判處死刑。（法新社）

2024/05/29 13:00

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國天津市第二中級人民法院28日對中國華融國際控股有限公司原總經理白天輝進行公開宣判，指其「受賄犯罪數額特別巨大」，犯罪情節嚴重，一審判處死刑，並將沒收個人全部財產，其受賄不法所得將繳交中國國庫，不足部分持續追繳。

綜合中媒及外媒報導，中國天津人民法院表示，白天輝2014年至2018年期間，利用華融國際控股有限公司職務便利，「為相關單位在項目收購、企業融資等事項上提供幫助」，不法收賄財務共計為人民幣11.08億（約新台幣49.37億）。

儘管白天輝於審查過程中揭露他人重大犯罪行為，提供中共重要線索偵破其他案件，但法院認定白天輝「受賄犯罪數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣」，一審依法判處白天輝死刑。

據悉，中國華融前董事長賴小民2021年1月5日被天津市第二中級人民法院以「貪腐」和「重婚」罪刑判處死刑，同年1月29日隨即執刑。賴小民當時被控貪汙情節嚴重，2008年至2018年期間，利用職權協助他人獲得融資及職務提拔等，從中收受賄賂金額達人民幣17.88億（約新台幣79.66億）。

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