晴空匯電纜線短路導致緊急昇降梯、發電機失靈 火調人員直言很罕見

新竹市晴空匯高樓層火警地下室電纜線短路失火，導致緊急昇降梯及發電機全失靈，有資深火調人員稱是很罕見案例。（記者洪美秀攝）

2024/05/28 15:03

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市晴空匯28層樓火警案引發高樓層火警救災問題，竹市消防局初步鑑定研判是因地下室電纜線短路引發火警，且因電纜線被燒掉，導致大樓緊急昇降梯及排煙機全部失靈，且電纜線燃燒產生含毒性氣體與濃煙透過煙囪效應往上竄升到各樓層，更讓351名住戶被迫困在家中或陽台14小時。

對此，資深火調人員受訪稱，晴空匯的火警案很罕見，過去也遇過機電室短路起火案件，但至少電路系統未被破壞，但晴空匯除電力系統，連電路系統也因電纜線被燒掉，連發電機都無法送電，相當罕見。

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此外，資深火調人員指出，造成電纜線短路的外力原因很多，像是電線脫皮、被壓到破損，甚至鼠害都有可能。像餐廳老鼠多，很多餐廳都發生過電線走火，有時會在附近發現老鼠屍體，但也有可能電線之間被壓到，電線外層就會慢慢破損，像是很多人電線都習慣纏繞，在蓄熱情況下很容易就破損。

資深火調人員也指出，針對外界質疑是否因電動車的充電樁導致起火，經判斷充電樁原則上是1台車就配1個，不會太多人使用，但是否是充電樁拉線過程損害了電纜線，還是需要看當初這棟大樓有幾個配電盤，怎麼配置等，但因充電樁並非起火點，因此已暫時排除是充電樁引發火警。

新竹市府都發處表示，按技術規則第244條高層建築物地板面高度在50公尺以上或16層以上之樓層應設置緊急昇降機間。查該案建築執照，有設置17人份、210m/min緊急昇降機，且具有獨立排煙室，符合法規規範。

而火調人員也提到，晴空匯高樓層集合式住宅確實有緊急昇降梯設備，但因電纜線短路起火，導致整個電路系統也出現問題，而當火警一發生時，大樓內的排煙機及灑水等消防系統都有發揮作用，但就是因電纜線被燒掉，引發後續整個電路系統也出問題，且因濃煙竄升，為避免濃煙造成更多傷亡，才會讓住戶先待在家中。

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