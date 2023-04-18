配合病患強制住院新制 司法院修正家事事件法

司法院通過家事事件法修正案。（記者吳政峰攝）

2023/04/18 20:26

〔記者吳政峰／台北報導〕「精神衛生法」新制去年12月14日公布，明定精神病患的強制住院程序，應向法院聲請許可，司法院配合精衛法修正，18日通過家事事件法修正草案，將送立法院審議。

司法院18日召開第206次院會，通過「家事事件法」第3條、第96條、第185條修正草案，修正重點包括：（1）增列適用家事事件法之事件類型，統一定名為「嚴重病人保護安置事件」，列為須經法院許可的丁類事件；（2）明定嚴重病人保護安置事件，專屬司法院指定的法院管轄；（3）參審員參與審理的家事事件，準用民事訴訟法有關再審事由規定。

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司法院表示，本次修正是因應「精神衛生法」2022年12月14日修正公布，除現行法規定的「停止緊急安置」或「停止強制住院」事件外，對於嚴重病人的其他保護安置事件，諸如：聲請或延長強制住院、停止強制社區治療事件等，亦均改為向法院聲請許可，故於家事事件法中配合增列事件類型，並將上述事件統稱為「嚴重病人保護安置事件」，歸為須經法院許可的「丁類事件」（第3條）。

司法院指出，精神衛生法考量嚴重病人的保護安置事件，改採專家參審模式（聲請強制住院須向法院聲請，由職業法官與2名專家參審員合審），為有效運用司法資源，妥適維護嚴重病人權益，該類事件的管轄，宜由司法院視各法院轄內，經中央衛生主管機關指定的精神醫療機構數量、相關專業人力及資源（含參審員）、嚴重病人人數或案件量、遠距審理視訊設備普及性、地理環境（含交通、人民使用法院之便利性等）、國家財政等因素調整，故明定此類事件專屬司法院指定的法院管轄（第185條）。

司法院強調，因應專家參審的合議庭，本次修正草案也明定民事訴訟法第496條第1項第4款、第7款及第2項的「再審事由」，於參審員參與審理的家事事件準用之，以臻明確（第96條）。

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