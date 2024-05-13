不打自招！流動賭場監視器 成警方偵辦有利證據

嘉義縣警察局破獲賭場起出賭資與賭具。（圖由嘉義縣警察局提供）

2024/05/13 14:19

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣警察局獲報有個流動性職業賭場藏身歇業餐飲店，經蒐證見時機成熟於11日凌晨2時許持搜索票攻堅破門，現場19位賭客有多人否認下場賭博，但業者室內監控影像記錄讓賭客無所遁形，警訊後，業者被依賭博罪嫌移送法辦，賭客則依社會秩序維護法裁罰。

警方指出，縣警察局日前接獲民眾報案，指稱太保市北港路一帶有間鐵皮屋深夜時段出入複雜，經蒐證完備後，縣警局刑事警察大隊會同水上警分局員警，於11日凌晨2時許前往查緝，在前、後門都佈署重兵包圍，接著持搜索票攻堅破門，當場逮捕李嫌等3名經營業者及賭客19名共22人，並查扣賭資新臺幣33萬餘元、點鈔機、監視器設備、天九牌、骰子等賭具。

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警方蒐證時發現該處為已歇業的宵夜場餐飲處所，卻在私下作為非法賭博場所，衝入賭場取締時，負責人及現場賭客紛紛抱頭鼠竄，賭客雖慌忙把賭資放入隨身包裹，但桌上天九牌賭具卻無法掩飾聚賭犯行，另室內監控設備影像反而成為警方列為賭客出入的鐵證。

縣警察局局長林宏儒呼籲，民眾沉迷於非法賭博可能會失去了金錢、家庭，尤其賭債糾紛易衍生為治安事件。為提供民眾良好的居「嘉」生活環境，將持續掃蕩轄內職業賭場嚴加取締，絕不寬貸。

嘉義縣警察局破獲職業賭場，訊後將業者移送法辦。（圖由嘉義縣警察局提供）

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