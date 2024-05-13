基隆「幹譙伯」毆鄰打到腦震盪 4月死亡官司結案

洪姓男子（右）因病身亡，其涉犯的傷害等罪，法官逕為不受理之判決。（記者吳昇儒翻攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/05/13 14:25

〔記者吳昇儒／台北報導〕家住基隆市東明路的洪姓男子，酒後常有攻擊鄰居、口出惡言等脫序行為，被鄰居稱為「幹譙伯」。前年10月26日上午，洪男出言辱罵陳姓鄰居，還毆打對方，導致鄰居出現腦震盪等傷勢。基隆地檢署檢察官依涉犯傷害、公然侮辱罪將洪男起訴。基隆地方法院考量洪男已於今年4月15日死亡，逕為不受理之判決。

檢警調查，洪男長期與陳姓鄰居相處不睦，前年10月26日上午9時許，兩人在田寮河邊的人行道相遇。洪男先對鄰居人比中指，辱罵不雅詞彙，接著又拿酒瓶往陳男及其妻子的方向砸去，造成陳男腳部有開放性傷口，接著洪男又動手打人，把陳男打到腦震盪上臂挫傷等傷害。

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檢察官偵訊後認定，洪男毆打鄰居成傷，且公開辱罵對方，已涉犯傷害及公然公然侮辱罪，依法將他起訴。

據悉，60多歲洪男多次酒後攻擊鄰居，兩年多來共累積39起刑事案件、43次保護管束，還曾酒後跳進田寮河游泳，浪費救護、救災資源，是地方頭痛人物。

去年5月22日起，警察局與市府為避免洪男再次犯案，推出「0522專案」，每天派遣6班、12名警員攜帶電擊槍「陪伴」洪男12小時。四個月後，雖支援警力減半，每天仍需6名警力協助，但讓基層員警吃不消。

直至局長翁群能上任後，有鑑於洪男情緒較為穩定，且體恤同仁辛勞，據分析後得知，下午2時許至晚間8時許，洪男情緒起伏較大，便請同仁在該時段協助安全維護，大幅降低同仁的工作量，深受好評。但該計畫施行沒多久，洪男就因病重住院，5日後離世。

法官認為，被告已經死亡，估依刑事訴訟法第303條第5款、第307條規定，逕為不受理之判決。

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