不爽同事酒店喝酒賴帳2萬 砸雞蛋洩憤反被判罰6千

謝姓男子不滿徐姓同事到酒店消費賴帳2萬元不付，到徐男住處丟擲雞蛋洩憤，被基隆地院依公然侮辱罪判罰6000元。（記者林嘉東攝）

2024/04/12 15:10

〔記者林嘉東／基隆報導〕謝姓男子不爽一起到台北酒店喝酒的徐姓同事賴帳2萬元不付，跑到徐男家樓下丟雞蛋洩憤，砸得徐家住處門窗、牆面與樓梯間「蛋痕累累」。基隆地院認為，謝男朝徐家住處丟雞蛋，不僅侮辱徐男，還貶損徐男社會評價，依公然侮辱罪判處罰金6000元。

判決指出，46歲謝姓男子去年與徐姓同事相約到台北酒店消費；消費前雙方言明一起分擔酒錢；未料，當日2人共消費4萬，謝男結帳買單後，徐男竟賴帳不付2萬元。謝男追討酒錢無門，8月27日凌晨2時許，跑到徐男住處樓下，朝住2樓的徐男住處門窗、牆面、樓梯丟擲雞蛋，致徐男住處外、樓下，滿是破掉的蛋殼、蛋液，與濃濃腥臭味。

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徐男獲知後報警提告，警方循線找到徐家住處外破雞蛋是謝男丟的，將謝男函送法辦；檢方調查時，謝男供稱，是因為不滿徐男賴帳不付酒店錢，才憤而朝徐家門窗等處丟雞蛋洩憤；被檢方依公然侮辱罪嫌起訴。

法院認為，謝男朝徐家住處門窗等處丟雞蛋，非但清洗不易，破掉的蛋液還會散發惡臭、殘留明顯污漬；謝男朝朝徐家丟擲雞蛋的行為，足讓徐男難堪，且有輕蔑、侮辱之意，加上使不特定人得以共見見聞，貶損徐男人格與社會評價，依觸犯刑法第309條第1項公然侮辱罪，判罰6000元罰金。

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