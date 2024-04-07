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為飲酒消費分攤爭議丟雞蛋討債 男子被依公然侮辱判罰6千元

基隆地院近日審結，認定謝男砸雞蛋的行為已經觸犯公然侮辱罪，判罰6千元，得易服勞役。（記者吳昇儒翻攝）

基隆地院近日審結，認定謝男砸雞蛋的行為已經觸犯公然侮辱罪，判罰6千元，得易服勞役。（記者吳昇儒翻攝）

2024/04/07 16:56

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名謝姓男子與徐姓同事餐敘時，花費數萬元，謝男認為徐男未依約平攤酒錢，竟於去年8月27日凌晨跑到徐男住處牆面及樓梯間，丟擲雞蛋。徐男不甘受辱，憤而對謝男提告。基隆地院近日審結，認定謝男砸雞蛋的行為已經觸犯公然侮辱罪，判罰6千元，得易服勞役。

檢警調查，謝男與徐男兩人均為木工同事，因先前參加餐敘時，雙方因為酒錢分擔問題發生爭執。隔了近半年，謝男趁著凌晨跑到徐男屋外丟擲雞蛋，引來鄰居關注，徐男見狀也報警處理。

謝男到案後，也向檢警坦承，雙方因為酒錢分攤問題引發糾紛，才會到徐男住處丟擲雞蛋，要他出面處理。

檢察官偵訊後，認定謝男在徐男住處外丟擲雞蛋，使不特定多數人均得見聞，已經構成公然侮辱罪依法將他起訴。另徐男提告的毀損罪部分，因該行為並未造成門窗不堪使用，因此不予起訴。

法官認為，謝男因與同事有酒錢糾紛，不以理性和平方式解決，卻改以丟雞蛋方式侮辱徐男，使其名譽及社會評價受損，應予責備；考量他犯後承認犯行，及其手段、目的與侵害被害人名譽程度，判罰6千元，得易服勞役6日。

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