台中移工遇襲酒瓶砸頭 「血掌印」悚留鐵捲門、電桿

古男搖晃要到超商求救途中，因扶著鐵捲門留下血掌印。（民眾提供）

2024/06/09 18:19

〔記者許國楨／台中報導〕台中市古姓印尼籍移工昨趁端午連假，到東協廣場舞廳跳舞紓壓，今天凌晨離開廣場隻身走在騎樓時，突遭人以酒瓶偷襲砸破頭，警方目前鎖定兩名疑似古男同鄉查緝中，而稍早監視器畫面也曝光，只見滿臉都是血的古男，求救途中沿街攙扶鐵門、電桿留下「血掌印」，令人怵目驚心。

台中市第一分局今天凌晨1時35分獲報，中區成功路上超商有人受傷，經派員趕往時，只見34歲古姓印尼籍移工，頭部有多處撕裂傷，滿臉是血的躺在超商前，經119緊急送醫治療後，所幸意識清楚，無生命危險，但當下仍泥醉的他，也說不清楚事發及遇襲經過，直到出院才逐漸勾勒出案情。

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經查，古男當時到東協廣場的舞廳跳舞，離開後隻身走在騎樓上，並拿出手機準備打給朋友前來搭載，未料就在行經一處轉角時，突然有兩名男子衝上前以不明器具攻擊，因當時該處燈光昏暗，古男壓根沒看楚對方長相就被襲擊到地，他負傷爬起後到附近的超商求救。

監視器拍下，2人靠近古男後，沒幾秒就見血，但現場監視器過於模糊，沒有拍下完整過程，但拍下古男受傷後的身影，只見他臉部有多處撕裂傷，大量鮮血猛流，他先是摸了摸頭後，又扶著鐵捲門、電桿緩步搖晃前進，還因此在上頭留下血掌印，令人怵目驚心。

警方表示，經擴大調閱監視器影像，古男應是酒瓶等類似物品砸頭受傷，目前已鎖定應是古男同鄉的兩名男子涉嫌，是否因在舞廳就已發生爭執，因此埋伏襲擊，正全力查緝中。

沿途電桿也有血跡。（民眾提供）

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