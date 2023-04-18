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    醫生、病權代表也可當法官！一起審理病患強制住院案

    司法院少年及家事廳廳長謝靜慧說明強制住院司法審查內容。（記者吳政峰攝）

    司法院少年及家事廳廳長謝靜慧說明強制住院司法審查內容。（記者吳政峰攝）

    2023/04/18 14:31

    〔記者吳政峰／台北報導〕總統去年12月14通過「精神衛生法」修正案，明定醫療機構如果認定病患有自傷或傷人之虞，應向法院聲請許可強制住院。司法院少年及家事廳廳長謝靜慧18日說明，這類案件將由職業法官、醫療專家、病權團體代表組成「專業參審法庭」審理，待相關配套措施完成後上路。

    警政、衛政、社政等單位如發現社區內有自傷或傷人之虞的病患，過去是送到醫院緊急安置、由兩位精神專科醫師判定有強制住院必要後，再由中央的審查會決議是否准許；新法考量強制住院屬於限制人身自由的處分，把准駁權提高為「法官保留」層級，即醫療機構鑑定後如認病患應強制住院，改向法院聲請進行司法審查下裁定。

    謝靜慧表示，精神衛生法新制擴增司法審查的對象範圍，從既有的嚴重病人得聲請停止緊急安置及停止強制住院範圍，擴及到強制住院的聲請、延長及停止強制社區治療等，以充分保障嚴重病人健康及人身自由權益。

    謝靜慧解釋，司法審查時，由醫療專家、病權團體代表及職業法官各一人，共同組成第一審「專家參審法庭」審理，由法官擔任審判長，評議必須以過半意見決定，參審員應依據法律獨立行使職權，不受任何干涉。

    醫療專家由中央主管機關推薦精神科指定專科醫師名單，民團代表則由病人權益促進團體推薦，送交法官遴選委員會從中遴定，每位參審員的任期為2年。

    至於未來一年將有多少案件湧入法院？謝靜慧認為，去年延長強制住院的事件數為504案，未來兩千餘名社區關懷訪視員深入各角落了解並掌握病患狀況後，聲請強制住院的案件量應會增加。

    謝靜慧說明，專家參審制度備受各界關注，在法庭環境與制度設計上，必須兼顧嚴重病人的特殊身心需求及法律正當程序保障，而採行必要措施（如：在遠距審理醫院端建置適當詢問處所，以符合身心障礙者權利公約近用司法等正當程序要求）；司法院配合新制，已擬具「家事事件法」修正草案，近日函請立法院審議。

    謝靜慧表示，有關新制所涉基礎規劃項目及相關子法修訂，司法院刻正研議推動執行計畫，成立工作小組，期能透過跨專業科際的整合與協力，全面建置與推動新制，完善保障嚴重病人的健康及人身自由權益。

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