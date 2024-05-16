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為了媽媽幸福 女大生忍5年才說出遭「我媽的另一個」性侵

石姓男子帶女友的女兒去逛新校園，返家途中竟伸出狼爪。示意圖。（資料照）

石姓男子帶女友的女兒去逛新校園，返家途中竟伸出狼爪。示意圖。（資料照）

2024/05/16 14:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕剛考上大學的小雅（化名），被媽媽的石姓男友載去看新學校，回家途中被石男性侵得逞，小雅為了媽媽的幸福隱忍不肯聲張，直到5年後媽媽和石男分手，小雅才鼓起勇氣報警；高雄地院審理時，石男否認犯行，但小雅拿出5年前與男友及閨密的對話紀錄，證明自己被「我媽的另一個」侵犯，法官依成年人故意對少年犯強制性交罪判石男徒刑4年6月。

判決指出，2017年6月，小雅考上高雄某大學，石姓男子提議要載小雅去看新學校，小雅同意後，坐上石男的機車去新學校逛了一圈，返家途中，石男說有東西放在家裡要回去拿，他帶著小雅回家後，見小雅年幼可欺，竟出手對她性侵得逞。

小雅受辱後不敢跟媽媽說，只能向當時的男友和閨密傾訴被「我媽的另一個」侵犯了，當時男友和閨密都建議小雅去報警討公道，但小雅想到母親是嫁來的中國配偶，跟父親離婚後一個人含莘茹苦把她拉拔長大，好不容易感情有了新的依歸，不忍破壞母親的幸福，決定把苦再往自己的肚裡吞。

5年後，小雅母親和石男分手，小雅終於可以不用再忍，報警替自己討公道；高雄地院審理時，石男否認犯行，辯稱是小雅母親跟他分手後偷錢，他報警提告，才惹來小雅含怨報復；但小雅拿出5年前她和男友、閨密等人的對話紀錄，證明自己被侵犯後第一時間就有向外人求援，只是礙於母親的關係才未報警，法官綜合相關事證採信小雅說詞，依依成年人故意對少年犯強制性交罪判石男徒刑4年6月，可上訴。

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