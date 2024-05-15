21所國小的原民語師竟是狼！7男童受害 狼師起訴收押禁見

在高市21所國小擔任外聘原住民族語教師的戴文正，涉猥褻7男童108次被起訴。（翻攝原住民族語直播共學平台網站）

2024/05/15 10:34

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在高雄21所國小擔任外聘原住民族語教師的戴文正，被檢警查出利用上課時，對5所國小共7名國小男童伸出狼爪，其中2名男童各受害超過50次，還有一名男童被他拍攝下體，雄檢偵結後依違反兒少法將他起訴，移審後法院裁定羈押禁見。

檢方指出，56歲的戴男從高師大研究所畢業後，取得教師資格，11年前開始在21所國小擔任外聘老師；受害男童指控，戴男利用上課時間，在教室內伸出狼爪，撫摸他的生殖器或臀部。

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檢警獲報後展開追查，發現至少有7名男童受害，犯案時間可推斷至2021年9月；檢警前往戴男鳳山區住處搜索時，又在他的電腦檔案裡搜出2017年拍攝的男童私密影片，經調查，確認影像中的男童曾因家庭因素寄宿在戴男家中，卻被戴男利用學生對他的信任，趁熟睡之際拍下影片。

由於戴男在21所國小任教，檢警偵辦期間，為了找出潛藏的受害人，又避免警察進入校園調查會驚擾校方及學生，於是在學校和社會局家防中心協助下，透過問卷方式完成21所學校共計88名學生清查工作，並找到7名受害男童，除司法究責外，更安排他們接受心理諮商與輔導。

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