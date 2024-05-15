為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

21所國小的原民語師竟是狼！7男童受害 狼師起訴收押禁見

在高市21所國小擔任外聘原住民族語教師的戴文正，涉猥褻7男童108次被起訴。（翻攝原住民族語直播共學平台網站）

在高市21所國小擔任外聘原住民族語教師的戴文正，涉猥褻7男童108次被起訴。（翻攝原住民族語直播共學平台網站）

2024/05/15 10:34

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在高雄21所國小擔任外聘原住民族語教師的戴文正，被檢警查出利用上課時，對5所國小共7名國小男童伸出狼爪，其中2名男童各受害超過50次，還有一名男童被他拍攝下體，雄檢偵結後依違反兒少法將他起訴，移審後法院裁定羈押禁見。

檢方指出，56歲的戴男從高師大研究所畢業後，取得教師資格，11年前開始在21所國小擔任外聘老師；受害男童指控，戴男利用上課時間，在教室內伸出狼爪，撫摸他的生殖器或臀部。

檢警獲報後展開追查，發現至少有7名男童受害，犯案時間可推斷至2021年9月；檢警前往戴男鳳山區住處搜索時，又在他的電腦檔案裡搜出2017年拍攝的男童私密影片，經調查，確認影像中的男童曾因家庭因素寄宿在戴男家中，卻被戴男利用學生對他的信任，趁熟睡之際拍下影片。

由於戴男在21所國小任教，檢警偵辦期間，為了找出潛藏的受害人，又避免警察進入校園調查會驚擾校方及學生，於是在學校和社會局家防中心協助下，透過問卷方式完成21所學校共計88名學生清查工作，並找到7名受害男童，除司法究責外，更安排他們接受心理諮商與輔導。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
美國加州男保母性侵16名男童 被判入獄707年
2023/11/20 12:21

美國加州男保母性侵16名男童 被判入獄707年
被踢爆曾為兒童性侵犯辯護 南韓人權律師退選國會議員
2024/03/24 14:29

被踢爆曾為兒童性侵犯辯護 南韓人權律師退選國會議員

少子化挑戰 劍聲托嬰：培養孩子獨立自主
梵蒂岡親自調查 澳洲前主教涉兒少性侵起訴
2024/02/22 15:59

梵蒂岡親自調查 澳洲前主教涉兒少性侵起訴
噁男誘男童灑尿口腔後口交 和解仍判囚
2024/03/31 22:16

噁男誘男童灑尿口腔後口交 和解仍判囚

《猩球崛起：王國誕生》全新首部曲上映
可怕！澳洲托兒所男職員 15年來性侵91名女童、犯案達1623起
2023/08/01 16:59

可怕！澳洲托兒所男職員 15年來性侵91名女童、犯案達1623起
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播