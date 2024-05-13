明揚大火案開庭總經理呂英誠否認罪行 罹難者家屬斥卸責要求重判

明揚罹難者家屬（右，著褐色衣者）認為明揚管理階層漠視員工職場安全，犯後推卸責任，請求法院重判。（記者李立法攝）

2024/05/13 14:17

〔記者李立法／屏東報導〕屏東地方法院今天開庭審理釀成重大傷亡的明揚大火案，被檢方依過失致死等罪求處最高刑度5年的明揚總經理呂英誠，出庭否認犯行，強調該公司分層負責，沒有人向他回報化學品存放不當，並質疑檢方調查的爆炸原因偏離事實；罹難者家屬則痛批明揚管理階層漠視員工職場安全在先，推卸責任在後，請求法官重判嚴懲。

去年9月22日傍晚約6時屏東明揚工廠爆炸起火釀10死、百餘輕重傷，屏檢調查後發現，明揚管理階層明知廠內存放的C40-P架橋劑應在室溫30度以下通風環境，且有安全存量限制，但為求生產方便，卻放在室溫逾卅度、通風不良的倉庫，架橋劑存量高達3000公斤，超標30倍，致因蓄熱高溫產生爆炸，釀成悲劇。

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檢方認為時任明揚總經理的呂英誠，身為主要管理者，事發後卻飾詞狡辯，推卸責任，未見悔意，依過失致死等罪求處最高刑度5年；屏東地院今召開第5次程序庭，呂英誠出庭答辯，時任明揚公司董事長、也被檢方求處5年徒刑的劉安晧也到場關心庭訊。

呂英誠表示，該公司各部門各司其職，他主管公司營運，明揚使用的原物料品項多達1280種，他不知道其中的架橋劑具危險性，也沒有人向他回報化學品的放置有問題；辯護律師則主張，明揚為上市櫃公司，業務龐雜，呂英誠負責行政督導，有關架橋劑的採購及放置問題屬該公司課級主管決行業務，工安部門沒有回報，呂英誠並不知道架橋劑在管理上有何危險問題，若要求呂英誠概括承受所有責任，有違刑事法原理。

呂英誠的辯護律師並質疑檢方公布的架橋劑蓄熱爆炸原因偏離事實，若以此認定呂的罪行，實有疑義，明揚出資委託曾擔任消防署化學品鑑定工作的吳姓專家調查後，認為可能是架橋劑受污染，與不知名化學品發生反應，被廠內壓熱機火花引起，要求法官傳喚吳姓專家作證，或委由具公信力的鑑定機構再行調查。

公訴檢察官則認為該吳姓專家最後一次從事相關鑑定工作在2018年，離明揚大火發生已有很長一段時間，作為專家證人須具備相當資格，明揚聘請吳姓專家進行調查有所疑義，內容不具證據力。

朱姓罹難者的姐姐在法庭上數度哽咽，痛陳爆炸前廠內已冒白煙，警報器響了卻被關掉，公司幹部沒有人通知員工要疏散，她的妹妹生前最後一刻還在為公司賺錢，妹妹為明揚付出一切，事發後，公司管理階級卻一個個都說不知道，推卸責任，令家屬痛心。

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