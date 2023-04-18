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    林右昌提出「詐騙3樣態」提高刑度、網路廣告實名制為解藥

    林右昌肯定警方積極辦案，並歸納「詐騙3樣態」，提出刑度提高、網路廣告實名制為解藥。（記者徐聖倫攝）

    林右昌肯定警方積極辦案，並歸納「詐騙3樣態」，提出刑度提高、網路廣告實名制為解藥。（記者徐聖倫攝）

    2023/04/18 13:00

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市刑警大隊將「台版柬埔寨」背後集團刨根，內政部長林右昌於今上午10時30分前往新北市刑大頒獎，他提及「詐騙3樣態」，並表示行政院已提出修法提高詐騙刑度，另「網路廣告實名制」也是努力方向，最重要的還是有賴警方加大查緝力度、廣度、深度。

    林右昌解釋，「詐騙3樣態」 財損最嚴重是投資詐騙， 案件也最多，其次為求職詐騙，再來就是電商詐騙，而行政院完成修法提高相關刑度，法案已送往立法院待審，「網路廣告實名制」亦是努力目標，期望從源頭管理，最終還是要仰賴警方加大查緝力度、廣度、深度，遏止詐團與投機分子。

    另黑幫犯罪也是目前重要課題，今也出席頒獎的警政署長黃明昭提到，鑑於黑幫日趨嚴重，涉及毒品走私、詐欺集團幕後操縱，還有暴力介入，現各縣市成立掃黑專責隊，由縣市警局統整，分局偵查隊、派出所配合執行掃黑，提升查緝廣度、力度，從中央到地方連成一氣，形成專案性質掃黑。

    新北市政府警察局表示，掃黑、打詐、肅槍、緝毒為4大重點治安工作，更攸關民眾生命、身體及財產安全，將持續要求警察同仁落實執行「掃黑專責隊」、「系統性掃黑」策略，全力打擊黑道幫派、防堵詐騙犯罪，以斷絕犯罪根源。

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