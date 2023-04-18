自由日日shoot》新黑幫嫌暴力討債削太慢／囚豬仔冒股市女王 詐6千萬

警方破詐團，將彰化縣27歲角頭王韋傑送辦。 （警方提供）

2023/04/18 05:30

〔記者許國楨、王冠仁、顏宏駿／綜合報導〕近來黑幫涉入詐欺、毒品等案件層出不窮，許多新生代幫派為壯大勢力、招兵買馬，為快速致富，嫌黑幫「傳統手段」開源太慢，紛紛籌組詐騙集團；彰化縣年輕角頭王韋傑嫌黑幫暴力討債削太慢而籌組詐團，先拘禁「豬仔」當人頭帳戶，再假冒網紅「股市女王蘇麗芬」名義，以假投資手法詐騙民眾，光一年不法獲利就高達六千萬元，案經刑事局中部打擊犯罪中心循線查緝瓦解，逮捕王嫌等九人，訊後依詐欺等罪嫌送辦。

逮角頭王韋傑等9人 依詐欺等罪嫌送辦

刑事局中打第三隊日前接獲線報，有詐團於臉書社團PO文求才，待求職者聯繫後，即以提供金融帳戶供博弈公司進行轉帳節稅可獲取高額酬勞等話術，引誘求職者攜帶金融帳戶前往指定地點面試，隨即遭詐團成員控制行動成為豬仔，並強行取走手機接收銀行OTP認證簡訊，辦理網路銀行約定轉帳功能。

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經與彰化縣刑大、彰化分局偵查隊合組專案小組，並報請彰化地檢署指揮偵辦，查出該詐團由彰化縣廿七歲角頭王韋傑所籌組並操縱把持，結合成員以「假投資」手法冒用投顧公司，或是冒用網紅「股市女王蘇麗芬」的名義，向中產階級、菜籃族遊說投資詐財。

等被害人匯款至上述豬仔所開立金融人頭帳戶，以網銀App進行層層轉帳，再由車手臨櫃提款或至ATM將贓款領出，待人頭帳戶列警示已無利用價值，才讓豬仔離開拘禁處所。中打副大隊長賴英門說，案經蒐證齊全，日前收網將王嫌及共犯等九人查緝到案。

警方同時查扣手機、西瓜刀、本票、棒球棍、涉案帳戶等贓證物，經清查得知，已有十九人被騙匯款到十二個人頭帳戶，被騙金額從五萬元至數百萬元不等，其中一名中年婦人被騙高達五百萬元，王等人經營不到一年不法獲利超過六千萬元，訊後依恐嚇、詐欺、洗錢、妨害自由等罪嫌將九人移送彰化地檢署偵辦，檢方諭令五萬元至十萬元不等金額交保，其中王嫌十萬元交保，檢方強調，該案朝組織犯罪方向偵辦，有部分證據仍需要補強，檢警將持續擴大偵辦全案。

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