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    自由日日shoot》掃黑專責隊 專鏟毒、詐惡勢力

    警方查扣黑幫詐團贓證物。（警方提供）

    警方查扣黑幫詐團贓證物。（警方提供）

    2023/04/18 05:30

    〔記者王冠仁／台北報導〕針對近來新生代黑幫棄「傳統手段」開源，紛紛涉入詐欺、毒品等案，警政署對此成立「掃黑專責隊」防制，作為新時代的掃黑行動。

    一名資深刑警說，過去許多傳統黑幫，大多是以圍事特種行業、收保護費、經營地下賭場、暴力討債等手段來維持經濟命脈；雖然這些行為也是不法，但傳統黑幫會稍守分際，鮮少會有人會觸碰毒品等「大忌」。

    不過，近年來許多新生代幫派為了搶鋒頭，壯大聲勢，動起歪腦筋搞詐欺，設立機房或洗錢水房；也有人與國外毒梟合作，從事跨國毒品走私。

    另名高階警官也說，過去傳統幫派會講他們認為的義氣，但近年來許多初出茅廬的小混混，為賺錢可跟不同幫派的人結盟，也能向自己人大動干戈，尤其疫情爆發後，詐欺案件量飆升，許多新生代幫派為分一杯羹，投入詐欺事業，尤以投資型詐騙、分期付款詐騙等最多，近期又演變囚禁被害人等柬埔寨豬仔手段。

    去年竹聯幫戰堂周姓成員與同夥成立詐騙集團，以「領取飆股」、「穩賺不賠」等噱頭，吸引民眾進入假投資網站，等民眾上鉤匯錢後就關閉網站，六十多人被詐逾六千萬元。

    警方指出，目前很多幫派會用新生分子來犯案並製造斷點，即使部分成員被查獲，幫派首惡仍持續操縱組織，呈「犯罪首惡隱匿化」現象，警政署已通令全國各地警察機關成立「掃黑專責隊」，藉由聚焦蒐證關鍵幫派對象，溯源幕後首要分子，剷除其利益結構，進一步瓦解黑幫組織。

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