自由日日shoot》投資500萬想拿回 婦人被踢出群組

警方收網，逮捕王嫌等九人。（警方提供）

2023/04/18 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕刑事局中部打擊犯罪中心昨宣布破獲彰化縣年輕角頭王韋傑所組成的投資詐騙集團，光一年就騙走被害人六千多萬元，其中一名婦人被騙高達五百萬元，這就是近年新興的「投資詐欺」，不少人誤信騙局，先下載App或於來路不明投資網站建立帳戶，匯款後確實見到帳戶利潤迅速翻升，卻是「看得到、拿不到」，甚至有醫師被騙二千多萬，標準的養、套、殺。

台灣近年新興「投資詐騙」橫行，騙徒用臉書等社交平台，推播諸如「診股神器」的小廣告，尤其是這兩年間，新興的「投資詐欺」件數與單筆受騙金額，都躍居第一名。

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刑事局中打昨宣布破獲的假投資詐團而言，就是冒用投顧公司，或是網紅「股市女王蘇麗芬」的名義，向中產階級、菜籃族遊說投資詐財，一年來不法獲利超過六千萬元。

其中一名中年婦人去年三月先行投入一百萬，帳戶上顯示翻倍獲利，嘗到甜頭後陸續加碼投資，至去年五月陸續投入資金達五百多萬，欲出金時無法操作，跟詐團反映卻被踢出群組及無法登入App，始驚覺遭受詐騙；而中打先前也曾受理一起報案，一名醫生一口氣投入二千萬元，不到兩週獲利高達一倍想獲利了結，騙徒卻要他先繳納五百萬元保證金，他不願意繳，對方已讀不回。

刑事局呼籲，詐騙手法推陳出新，務必提高警覺，尤其對於YouTube上的網紅、名人所推薦投資廣告，要求加LINE進投資群組，進而匯款到他人金融帳號，或是求職遇到標榜工作輕鬆，超高報酬等，絕對是詐騙。

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