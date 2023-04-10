詐騙集團猖獗 林右昌：從識詐、堵詐、阻詐、懲詐四大面向執行

內政部長林右昌。（記者王冠仁翻攝）

2023/04/10 12:37

〔記者王冠仁／台北報導〕詐騙集團猖獗，犯案手法還與時俱進，內政部長林右昌今天表示，行政院正在研擬推動「打詐綱領1.5版」。林右昌今天也到立法院進行專案報告時提到，儘管檢警大力掃蕩詐騙集團，但仍面臨嚴峻挑戰，未來會從識詐、堵詐、阻詐、懲詐四大面向來執行。

立法院內政委員會今天進行「近來不法偷渡集團橫行、新興黑道幫派崛起及詐騙案件猖獗，導致民心不安之各部會相關措施檢討與精進」專題報告，林右昌進行報告時指出，去年全般詐欺發生29509件，財損為73.3億元，前三名手法分別為假網路拍賣6791件、投資詐欺6542件、解除分期付款詐欺5084件。

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林右昌表示，依行政院核定的「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，目前打詐共分為4大面向，分別是「識詐」（宣導教育面）、「堵詐」（電信網路面）、「阻詐」（贓款流向面）及「懲詐」（偵查打擊面）。

像堵詐的部分，內政部與國家通訊傳播委員會研擬阻斷機制，協調蘋果公司於去年12月更新IOS 16.2系統後，將陌生垃圾簡訊移至垃圾匣，減少詐騙簡訊案件發生。為避免民眾誤信社群網路「高價收購金融帳戶、高薪輕鬆賺錢」等假求職貼文，經與臉書公司合作，從去年11月到今年3月，共下架22838則詐騙貼文。

林右昌也說，未來會加強防詐宣導，像是推動百工百業宣導與全民反詐日。警方會建置金流調閱小組，聚焦打擊詐欺集團，未來也會不定期規劃全國同步打詐行動專案，針對電信網路詐欺機房、水房及車手集團，採向上溯源暨跨境合作等模式，追緝幕後金主及集團首腦。

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