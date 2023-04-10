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    明仁會高調舉辦春酒惹議 林右昌：未來警方會組成掃黑專責隊

    內政部長林右昌。（記者王冠仁翻攝）

    內政部長林右昌。（記者王冠仁翻攝）

    2023/04/10 11:57

    〔記者王冠仁／台北報導〕日前竹聯幫明仁會高調舉辦春酒，引起社會譁然，警政署事後也祭出一連串的掃黑措施，內政部長林右昌、警政署長黃明昭等相關機關首長，今天前往立法院內政委員會進行專案報告。林右昌報告時說，未來警方會組成掃黑專責隊，全力掃蕩黑幫犯罪。

    林右昌今天到立院，進行「近來不法偷渡集團橫行、新興黑道幫派崛起及詐騙案件猖獗，導致民心不安之各部會相關措施檢討與精進」專題報告時指出，黑道幫派近年來犯罪手法擴及電信網路詐欺、跨境洗錢、販運槍毒、網路賭博等，呈現「犯罪多角化」型態。警政署對此執行系統性掃黑，結合其他公部門針對幫派投資、經營、賴以為生行業及依附處所，實施聯合稽查與行政裁罰，斬斷利益。

    至於黑幫喜歡透過春酒等公開活動來壯大聲勢、招兵買馬，警方也實施事前約制、事中盤查、事後檢肅作為來因應。

    林右昌說，近3年警政署聯合高檢署共實施13次全國同步掃黑行動、查獲幫派組織1180個、移送幫派成員9443人，查扣不法利得9億2170萬餘元、裁罰幫派依附行業755處。

    此外，近期掃黑專案期間，警方已查獲參加明仁會春酒740人中有25人涉及不法，也查獲其他明仁會成員不法案件23案、98人。

    林右昌表示，未來刑事局與各縣市警局會組成掃黑專責隊，針對活躍幫派及關鍵對象，持續掌握其幕後金流及相關人際脈絡，精準打擊，棒打出頭鳥，以 收「殺雞儆猴」之效。未來各警察局也會對營建業、綠能風電業等易受黑道介入、侵蝕危害之行業全面清查並建立窗口，以挖掘不法線索據以偵辦。

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