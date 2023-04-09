為圓兒子賺大錢夢 婦拿房子抵押險被騙300萬

台中大肚賴姓婦人（右）到銀行領錢，還想抵押房子借錢讓兒子投資，行員通知員警到場勸說成功阻詐，幸運保住老本。（記者陳建志翻攝）

2023/04/09 17:02

〔記者陳建志／台中報導〕台中大肚68歲賴姓婦人的兒子近日從網路認識一名友人，邀他投資博弈，保證短期獲利穩賺不賠，且投資越多賺越多，賴女兒子不疑有他，急跟母親調頭寸，賴母前天下午慌張到銀行臨櫃提款10萬，並要抵押名下房子借款300萬，所幸熟識的行員詢問用途一聽覺得是詐騙，趕緊通報員警到場阻詐，成功保住賴婦老本。

這名68歲賴姓婦人，前天下午慌張跑到三信銀行大肚分行欲臨櫃提款10萬，因是老顧客行員和她寒暄，婦人表示除了領10萬元，還想要拿房子去抵押借款300萬元投資，行員驚覺有異立即通報追分派出所。

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員警獲報趕到，婦人表示，兒子近日在網路上結交一名「好朋友」，報好康告知「投資博弈」，投資10萬保證每天有400元利息，並保證短期獲利穩賺不賠，投資越多賺越多，讓兒子相當心動，因手頭現金不多，才會希望她拿錢出來讓她投資。

員警一聽就是「假投資真詐財」的詐騙手法，先以高投報率誘使民眾投資下注，並在匯款後隨即失去聯絡。賴婦聽完員警解說後恍然大悟，感激員警和行員及時出手阻攔，才沒有白白送錢給詐騙集團。

烏日分局追分派出所劉權漢所長呼籲，民眾應慎選投資管道，需特別注意避免投資標榜「高獲利」、「穩賺不賠」等口號的商品，更勿輕信網友口耳相傳等來路不明的投資管道，以免上當。民眾若有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線或110即時查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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