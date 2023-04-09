30歲女警化老妝成60歲婦 取信6旬取款女車手人贓俱獲

以紅外套、藍帽扮成六旬婦人的30歲女警葉蕙慈（右2）取信行騙的許姓女車手（右3）。（圖：警方提供）

2023/04/09 13:51

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第五分局於8日中午為誘捕詐騙集團的車手，由30歲的女警葉蕙慈扮老裝、化身成60歲的婦人以取信車手，女警與車手相約在台南火車站交款100萬元台幣，專案小組當場成功查獲60餘歲的許姓女車手。

今年3月27日有民眾到南市警五分局公園派出所報案、指稱其母親在臉書認識1名自稱在敘利亞擔任醫生的台籍男子，兩人熟識後進而加入Line好友，假稱醫師的台籍男子以敘利亞戰亂、想要回台灣開設醫院為由，慫恿婦人投資，警方受理後立即組成專案小組追查。

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警方經過11天的調查並與報案民眾保持密切聯繫，發現詐騙集團近日又透過Line持續遊說被害人面交款項。警方為了查緝涉案車手，專案小組成員於昨（8）日隨著詐欺集團成員要求的交款地點不斷變化裝扮，除了扮成加油站工讀生外，最後詐欺集團選在台南火車站面交，企圖利用人群掩護。

專案小組成員也立刻化身成站務人員到現場部署，且為了取信車手，特別挑選30歲的女警葉蕙慈，喬裝扮成60餘歲的中年婦人，當年輕的女警披上紅色風衣、寬鬆黑裙及古典涼鞋，再戴上漁夫帽及口罩，儼然成了中年婦人，派出所內同仁一時還認不出來，後來知道是葉警喬裝後不免噗哧一笑、讚嘆其變裝功力。

到了8日中午12時許，變裝後的女警在火車站與許姓女車手接觸後，順利取信許姓車手，「假受害人」隨即被車手要求進入廁所交款，在交付1百萬款項同時，一旁埋伏的專案小組立即衝上前控制逮捕許女，並起出交付的1百萬元、做案手機及筆記本，訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將許女移送台南地檢署偵辦。

南市警五分局長陳宇桓呼籲，高齡長輩是被假交友及假投資詐騙的高風險族群，請民眾多關心提醒家中長輩，發現長輩與不熟識的人有密切聯繫時應深入了解，有任何可疑請即撥打165反詐騙專線查詢，或就近至警察機關諮詢、查證。

以紅外套、藍帽扮成六旬婦人的30歲女警葉蕙慈（右1）取信行騙的許姓女車手（右2）。（圖：警方提供）

因詐騙集團不斷更換取款地點，台南警方專案小組不停變裝，一度變裝為加油站實習員。（圖：警方提供）

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