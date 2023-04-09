假求職真詐騙年增6成 OL應徵模特兒遭詐近12萬

警方提醒求職防詐3要7不。（記者姚岳宏翻攝）

2023/04/09 14:39

〔記者姚岳宏／台北報導〕新北市34歲莊姓女OL在網路社群媒體看到服飾模特兒的徵才廣告，隨即加LINE詢問工作資訊，對方卻說雙方因拍攝的服裝，是高價位的高級服飾，莊女需先支付新台幣2790元作為押金，以免不歸還衣物或衣物毀損，造成公司損失，莊女認要求合理，便匯押金至客服提供指定帳戶，沒想到對方一再以「被海關扣留」、「款項凍結」等理由，要莊女不斷付錢，直到莊女付近12萬元，才知原來是一場騙局。

經統計，去年全般詐騙案件共發生2萬9千餘件，較前年增加20%，其中涉及「假求職」的案件有887件，雖然僅占全年詐騙案件數的3%，但卻較前年多300餘件，增加比例高達61%；警方提醒，假求職不僅造成被害民眾財產損失，更因要求提供帳戶、郵寄提款卡及密碼，實際上卻是當作人頭帳戶使用。

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警方調查，莊女看到服飾模特兒的徵才廣告後，立即加LINE詢問工作資訊，客服要求莊女先支付2790元作為押金，莊女匯錢苦等近一個月，卻遲遲沒有收到衣服，莊女詢問客服，竟解釋是因為當初支付的押金和衣服的價值落差太大，導致衣服目前「被海關扣留」，必須以原價下單購買衣服，被扣留的衣服才能放行。

莊女雖覺得衣服昂貴，但為完成工作，且購買衣服的款項可以申請退費，只好依客服指示轉帳1萬8600元至指定帳戶，並趕緊向客服申請提領退款。

不料又等數日，客服竟陸續以帳戶填寫錯誤導致「款項凍結」為由，要求莊小姐支付4萬元「解凍認證費」，又再以退款帳號不一致為由，要求再支付5萬8600元「重新解凍」費。

莊女已彈盡援絕，只得向朋友借貸支付越來越高的解凍金，但再等待一週，卻仍然什麼款項都沒收到，詢問客服不但遭百般推託，甚至要求再轉換至「虛擬貨幣」交易平台進行「最後解凍」步驟。至此，莊女才驚覺苗頭不對，對方是詐騙集團，可是付出金額已高達11萬9990元，其中還有跟朋友借來的款項，損失慘重。

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