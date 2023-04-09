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    妙齡女在店員手心寫數字 警破解愛情詐騙

    林女在警車上出示暱稱「婷婷」網友的照片。（警方提供）

    林女在警車上出示暱稱「婷婷」網友的照片。（警方提供）

    2023/04/09 16:59

    〔記者許國楨／台中報導〕住彰化的林姓妙齡女子，網路交友卻陷入「愛情詐騙」陷阱，日前滿心期待到台中與網友見面，沒想到不見對方身影，反接到假冒黑道大哥來電威脅匯款，她驚嚇之餘在超商店員手心寫上「110」求救，警方趕抵及時戳破詐團手法，保住林女血汗錢。

    台中市第三分局健康派出所，本月4日中午接獲轄內超商店員來電通報，20多歲的林姓女子遭遇詐騙需協助，警員趙峻男趕往了解原委，家住彰化的林女表示，先前在交友軟體認識一名暱稱「婷婷」網友，聊天幾週後雙方決定讓關係更進一步，相約當天在中市南區工學北路超商見面。

    沒想到婷婷並未如期赴約，反而接到一名自稱黑幫大哥的來電，要脅轉帳2萬元才能見到婷婷，林女佯稱未帶金融卡無法領錢，對方轉而要求以現金購買點數，林女心中有些許懷疑但又怕惹毛黑幫大哥，不敢隨意掛上電話，站在事務機前躊躇許久，超商店員見狀上前關懷，林女才在店員手心寫上「110」示意協助報警。

    看完林女的對話紀錄後，警方也斬釘截鐵表示，此為常見的假交友詐騙套路，婷婷只是名虛構的人物，幸好林女即便害怕也不失鎮定，才能免於遭詐，員警也協助其將詐騙集團封鎖杜絕後患，同時傳授打詐訣竅，提醒要求匯款或購買點數都是詐騙，讓林女受益良多，對警方感謝萬分。

    林女說，因家住得比較偏遠，交友機會較為少，才會上網結交網友，未來仍會持續使用交友軟體，但有此次經驗，日後交友會更加謹慎。

    警方呼籲，網路交友陷阱多，詐團化身帥哥、美女，先聊天交友再用各種藉口行騙，民眾千萬要提高警覺，避免輕信陌生人所言匯款或交付遊戲點數，疑似接獲詐騙資訊或是電話時，可撥打反詐騙諮詢專線165查詢，切勿照著對方指示購買點數或操作匯款，以免造成損失。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方檢視林女與對方的對話，證實是詐團慣用手法。（警方提供）

    警方檢視林女與對方的對話，證實是詐團慣用手法。（警方提供）

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