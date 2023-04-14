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    拜會Meta 林右昌：加強公私合作共同阻斷詐騙

    內政部長林右昌拜會Meta，希望未來透過公私協力，進一步加強投資廣告實名制管理，共同阻斷投資詐騙。（圖由內政部提供）

    內政部長林右昌拜會Meta，希望未來透過公私協力，進一步加強投資廣告實名制管理，共同阻斷投資詐騙。（圖由內政部提供）

    2023/04/14 08:53

    〔記者林欣漢／台北報導〕網路投資詐騙猖獗，內政部長林右昌、警政署長黃明昭昨天拜會Meta，林右昌感謝並肯定Meta身為網路社群龍頭，積極配合政府打擊詐騙，希望未來透過公私協力，進一步加強投資廣告實名制管理，共同阻斷投資詐騙。

    林右昌指出，詐騙集團熟知民眾對社群的信任與使用有高度依賴，因此經常透過臉書等社群進行投資詐騙廣告投放，讓民眾誤信受騙。拜會Meta是希望了解在修法完成前，企業如何加強精進投資廣告實名制的審核及管理，徹底解決詐騙問題。

    目前警方只要通報疑似涉詐廣告，經Meta查證屬實，基本都能在一天內下架。林右昌表示，感謝Meta認同他的想法、支持政府的政策作為。也感謝Meta承諾會在修法完成前盡力配合，共同研擬最有效的手段打擊詐騙犯罪。

    林右昌說，要解決詐騙問題，不能僅止於後端的查緝，而是要從源頭控管打擊才是根本之道，昨日行政院會通過「證券投資信託及顧問法」第70條之1修正草案，並送立法院修法，這是網路投資廣告實名制重要的一步，對打擊犯罪有具體功效。

    他表示，未來修法通過後，非屬證券投資信託事業等業者不得從事相關投資廣告；網路平台或其他網路傳媒業者，必須落實廣告實名制，且不得刊登違反規定的廣告，若有發現應立即下架。若因刊登違規廣告導致他人誤信或被詐騙受害，也必須負連帶損害賠償責任。

    林右昌強調，打詐國家隊不僅只有政府機關，更是需要民間企業及每位國人一起合作。因為打擊詐騙是全民共識、刻不容緩，因此企業也必須盡到社會責任，與全民一同阻絕詐騙。

    目前警方只要通報疑似涉詐廣告，經Meta查證屬實，基本都能在一天內下架。（圖由內政部提供）

    目前警方只要通報疑似涉詐廣告，經Meta查證屬實，基本都能在一天內下架。（圖由內政部提供）

    內政部長林右昌（左3）、警政署長黃明昭（右3）拜會Meta，林右昌感謝並肯定Meta身為網路社群龍頭，積極配合政府打擊詐騙。（圖由內政部提供）

    內政部長林右昌（左3）、警政署長黃明昭（右3）拜會Meta，林右昌感謝並肯定Meta身為網路社群龍頭，積極配合政府打擊詐騙。（圖由內政部提供）

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