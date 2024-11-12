「援交妹」遇「鋼鐵人」賺2萬元 嘆變態陰影永遠無法抹去

小女生援交，遇到變態「鋼鐵人」。示意圖。（資料照）

2024/11/12 14:35

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名在鋼鐵工廠上班的男子（以下鋼鐵人），網路遇到一名就讀高二的「援交妹」，雙方談妥5000元作為性交易價碼，鋼鐵人一見傾心，幾乎每個月約「援交妹」到汽車旅館嘿咻，不料鐵鐵人越玩越「變態」，一下要拍女孩穿性感內衣，一下拿手機拍其陰部，又拿皮拍猛打對方臀部，雙方因此發生不快，小女生為擺脫對方的糾纏，在友人的保護下到警局報警，該案經彰化地院審理，法官認定被告因與未滿18歲之人做有對價之性交行為，處有期徒刑8月，又因拍攝少年之性影像，處有期徒刑1年2月。

判決書指出，該名就讀高二的援交妹只想賺一點生活費，沒料遇到「死變態」，她向法官說，自己前年暑假上網賺生活費，與被告約定做一次5000元，隔一個禮拜被告又來電，約定再次交易，但前提要她自己先上網買被告指定的一件「性感內衣」再赴約，她依約購買，雙方再到汽車旅館做性交易，她必須穿著性感內衣做出撩人姿勢給被告看，後來被告拿出手機對她的私處拍攝，「我覺得好變態」，但為了賺一點錢，沒辦法，第4次交易時，對方竟帶著皮拍打她，還逼她口交。小女生說，她從被告身上賺2萬，但一輩子的陰影永遠無法抹去。

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法官表示，被告明知對方為16歲以上未滿18歲之人，仍與其為有對價之性交行為，並拍攝性交行為或刻意抬高臀部、以皮拍拍打臀部等內容之性影像，對甲女身心發展及社會善良風俗均生危害，復考量被告於偵查中原未能坦認犯行，迄於本院審理時終能自白犯罪坦承認錯，並與甲女成立調解，且已履行調解條件之犯後態度，並參酌被告之犯罪動機、目的、使用之手段、本案之犯罪次數，判處上述之刑。

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