林俊憲服務處前傳槍響 原來是警開槍抓2逃逸車手

台南市六分局員警先後連開6槍，逮捕兩名逃逸的詐騙監控車手。（記者王俊忠攝）

2024/11/12 14:39

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第六分局多位員警，於今天中午12點多時，在南區新孝路一帶約詐騙車手要面交款項；警方同時發現有1組監控的兩名詐騙車手欲駕車離去，上前攔查，監控車手駕車衝撞員警機車，員警先開2槍，監控車持續逃逸，員警一路追到永華路立委林俊憲服務處前方馬路，再對監控車連開4槍，監控車才停下，員警上前逮捕兩名監控男車手，引發一場虛驚。

由於第2次開槍地點恰位在林俊憲永華路服務處對面的大馬路上，時間又是正中午，警方開槍逮人行動驚動附近路人與林俊憲服務處人員關切，有人以為是否發生警匪槍戰？後來才得知是警察開槍在抓詐騙車手。

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據了解，有受害人向南市警六分局報案指遭詐騙錢財，對方要面交款項，警方與受害人設局約詐騙車手於12日中午在南區新孝路附近面交款項，六分局灣裡與鹽埕兩派出所專案員警分組埋伏，見1男車手取款後，即上前逮人；另監控到詐騙集團另1組監控車手欲駕車離去。

員警上前示意攔查，不料監控車手駕駛轎車衝撞員警機車，幸員警未受傷，兩名監控車手駕車加速逃離，員警先對監控車開2槍，監控車不甩警方、一路從新孝路往北急駛而去，員警沿路尾隨並通報攔截圍捕，監控車逃到永華路一段與永華一街口時，員警再朝監控車連開4槍，監控車才停下，員警上前揪出兩名年輕的男監控車手，在逮捕過程中，兩名車手身上受到一些擦傷，消防局救護車人員到場協助包紮。

警方並將此案1名面交車手與2名監控車手帶回警局查辦。

台南市六分局員警先後連開6槍，逮捕兩名逃逸的詐騙監控車手，消防局救護員並到場協助包紮傷勢。（記者王俊忠攝）

台南市六分局員警先後連開6槍，逮捕兩名逃逸的詐騙監控車手。（記者王俊忠攝）

台南市六分局員警先後連開6槍，逮捕兩名逃逸的詐騙監控車手，第二次開槍地點在立委林俊憲服務處對面馬路，引發虛驚一場。（圖：警方提供）

兩名監控車手搭乘的轎車車身有明顯彈孔，警方鑑識人員到場採證。（圖：警方提供）

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