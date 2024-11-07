提供食宿、機票及優厚獎金來台「打工」 苗警逮馬國、香港籍詐團車手

警方獲報成立專案小組追查於頭份交流道附近，攔查擔任車手取款的32歲馬來西亞籍余姓男子。（圖由警方提供）

2024/11/07 12:10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕詐騙集團騙財無所不用其極，除利用外籍移工充當車手，苗栗縣警察局近期更查獲詐團招攬馬來西亞人士來台「打工」擔任取款車手案件；警方表示，詐團免費提供食宿、機票，且提供取得詐款一定比例的獎金，雖報酬優厚，但依法判刑可處1 年以上7 年以下有期徒刑。

苗栗縣警察局刑事警察大隊於10月24日，接獲民眾報案，稱在通霄鎮某學校附近，發現1名男子提公事包專注看手機，約莫30分鐘後有名年輕女子將1包公文袋交予該男，疑似是車手面交取款。

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警方獲報成立專案小組追查，於頭份交流道附近，攔查擔任監控面交取款的31歲本國籍蘇姓男子及擔任車手取款的32歲馬來西亞籍余姓男子，當場起獲做案用手機3支及53萬贓款等犯罪證物，將2人帶回偵辦。

經警調查，該扣案的53萬元贓款，係1名被害人在網拍團購物品，受詐騙集團低價攻略誘惑，要求預付大量團購保證金款項始如期出貨，進而利用各種話術詐騙被害人與車手面交。警方也報請台灣苗栗地方檢察署檢察官吳宛真指揮，依詐欺、人口販運防制法等罪嫌將蘇男、余男移送偵辦。

苗縣警局刑警大隊大隊長張瑋倫表示，外籍華裔人士來台擔任詐團車手日漸增多，縣警局統計今年轄內共計查獲越南籍32人、印尼籍1人、馬來西亞籍2人、香港籍2人共計37人外籍車手。

張瑋倫指出，警方研判是詐騙集團與人蛇集團計畫性鎖定馬來西亞等國華人，密集發出「求職」廣告，佯稱高薪聘僱來臺擔任「跑業務」、「行政工作」等短期打工人員，除提供食宿、機票，並提供取得詐款的0.4%作為「業績獎金」等，以吸引外籍青年來台犯案。

警方除持續追查幕後的詐騙集團，苗縣警局長陳世煌也呼籲民眾，遇可疑請立即撥打165或110求證，假網購、分期、假投資等詐術方式，不外乎分為三個階段「拉入」、「洗腦」及「完詐」，所以不論是團購、假股票、基金申購、虛擬貨幣交易等投資方式，一定要謹慎、小心，投資前與有投資經驗之親友、相關金融從業人員諮詢、請益，最重要的是，慎選政府立案、合法之交易管道，標榜「穩賺不賠、短期獲利」的投資都是詐騙。

警方當場起獲做案用手機3支及53萬贓款等犯罪證物。（圖由警方提供）

苗栗縣警察局長陳世煌說明詐騙集團詐財類型。（圖由警方提供）

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