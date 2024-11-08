中國澳門男來台當車手 假投資詐騙花蓮取款被警方活逮

36歲中國澳門籍黃姓男子初入境台灣，假藉跨國公司假投資名義向被害人騙取金錢投資遭花蓮警方逮捕。（警方提供）

2024/11/08 16:46

〔記者王錦義／花蓮報導〕中國澳門籍黃姓男子以觀光名義來台，受詐欺集團指揮當車手到花蓮取款被警方逮捕。花蓮縣警察局指出，內政部及警政署8月起在「165全民防防騙網」設置「打詐儀表板」，定期發布詐騙案件統計分析數據，讓民眾快速掌趨勢、提供防範要點，破解詐術及行騙手法，期盼民眾與各單位共同防制詐騙。

花蓮縣警察局今天邀請被害民眾H小姐現身說法，她經由LINE交友軟體，認識自稱「John」的無國界醫生，聯絡近3個月，男子說想要跟她結婚及來台定居，希望婚後經濟能夠穩定有好的生活品質，找H小姐投資虛擬貨幣，共騙取800多萬後失聯，她才驚覺受騙而報案。

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36歲中國澳門籍黃姓男子月初入境台灣，假扮成「先進全球證券投資顧問股份有限公司」業務員，以跨國公司假投資詐騙，日前在花蓮林森路超商約定與被害人見面取款30萬元，被花蓮警分局與中山派出所員警查獲，當場起出疑似詐騙證物等，移請花蓮地檢署偵辦，建請羈押獲准。

58歲艾姓婦人加入股票投資群組，有理財專員保證獲利穩賺不賠，她依指示從網站申請帳號，下載投資假App程式，線上轉帳儲值投資金，由理財專員代操，獲利透過假App程式，全是由詐團後台控制，獲利金額愈來愈高，被害人想提領帳戶內現金，詐團理專再由話術聲稱帳號被凍結，需繳交保證金，被害人陸續轉帳155萬元。

花蓮縣警局指出，縣警察局積極執行「打詐」、「阻詐」及「識詐」等重要工作，今年1到10月查獲17個詐欺集團651人，透過與銀行、超商等機構，發揮警銀攔阻精神，共攔阻140件，金額達7332萬餘元，分析轄內詐欺案件前3名高發案件為假投資詐騙占20％、解除分期付款騙賣家17％及中獎通知12％。

縣警察局長王旭昌說，交友軟體雖能擴展男女交友的關係，卻也是詐騙集團誘騙被害人常用的管道，網友曬出美女頭像或生活照不一定真實，應多加查證，如短暫交友即要求投資或借貸，必須警覺這是詐騙集團的手段，不要誤入愛情陷阱得不償失。

警方呼籲，民眾要投資理財，務必利用政府許可的銀行、證券公司等金融機構或管道，如有任何的疑慮，請撥打165反詐線或110諮詢。縣警局刑警大隊、婦幼隊及5個分局共8個反詐宣講團，也透過實體活動及電台等多元管道宣導，強化民眾識詐免疫力，建立防詐意識。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

花蓮縣警察局邀請遭詐騙的被害民眾H小姐現身說法，她經由LINE交友損失800萬元。（警方提供）

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