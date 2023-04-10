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    威脅散布裸照逼下跪、打巴掌 林秉樞逼前女友脫光又被起訴

    立委高嘉瑜前男友林秉樞。（資料照）

    立委高嘉瑜前男友林秉樞。（資料照）

    2023/04/10 14:44

    〔記者王定傳／新北報導〕立委高嘉瑜前男友林秉樞，被控在2020年間，以散布裸照及性愛影片為由，逼另一名前女友小翠（化名）下跪道歉、動手打巴掌，還逼她將衣物及褲子脫光後，拿出手機拍攝她下跪道歉的影片，後來更奪走她手機，使小翠無法對外求助，新北地檢署調查後依強制及恐嚇危害安全罪嫌起訴林秉樞。

    林秉樞與高嘉瑜交往期間，除偷拍高嘉瑜的私密照外，還動手打人、逼她脫光衣服，並指示女秘書上網誹謗、恐嚇高嘉瑜，甚至造假銀行的交易明細炫富，一審法院去年9月底依傷害等13罪判林秉樞2年10月，其中，傷害罪判刑8月不准易科罰金，其餘2年2月得易科罰金79萬元。

    此案在偵辦時期，高嘉瑜方面就有表示掌握林男威脅散布前女友的證據，經檢方調查，2020年3月12日晚間9、10時許，林男因懷疑小翠與男性友人有不尋常關係，竟以散布裸照及性愛影片為由，逼前女友小翠下跪道歉，再打她巴掌，並命她自行掌摑耳光，甚至逼小翠將衣服及褲子脫光後，拿手機拍攝她下跪道歉畫面。

    不僅如此，林秉樞還奪走小翠手機（後來有返還），導致小翠無法對外求助，2020年10月30日，小翠報警處理；偵辦時，林秉樞坦承犯行，檢方調查後認為林秉樞涉犯強制罪及恐嚇危害安全罪嫌，請法院以較重的強制罪嫌論處。

    據了解，林秉樞除了這次失控行為外，還曾在同年8月間，恐嚇小翠，暗示要散布裸露照片、逼迫其辭去工作，甚至在LINE通話提及「我會殺妳喔」、「我一定會搞到妳沒辦法上班，妳相信我」等語，因認罪和解，被法院判拘40日、緩刑2年。

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