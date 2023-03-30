林秉樞案高院首開庭 高嘉瑜律師：私行拘禁應判有罪、還有其他被害人

高等法院今天首度開庭審理林秉樞涉嫌暴力毆打立委高嘉瑜等案，代表高嘉瑜出庭的委任律師王怡茹表示，林秉樞涉私行拘禁犯行明確，應該判有罪，高院也應重判林秉樞才對。（記者楊國文攝）

2023/03/30 18:23

〔記者楊國文／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜指控遭前男友林秉樞暴力毆打、偷拍私密照等案，新北地院依強制罪、妨害秘密等8罪判林秉樞2年10月，其中傷害罪判刑8月，不得易科罰金，上訴後，高等法院今天下午首度開庭，林秉樞出庭矢口否認犯行，被害人高嘉瑜委請其辯護律師王怡茹出庭指控，林秉樞涉嫌對她犯下私行拘禁罪，一審卻判無罪，此外，高嘉瑜也認為，被害人不只她一人，為了怕遭報復而不敢提告的被害人，因此提起上訴，希望以後不要有其他女子受害，盼高院應重判林。下次庭訊訂5月11日上午9時30分。

高院合議庭考量此案涉及妨害秘密罪案情，今天庭訊採「不公開審理」方式進行庭訊，下午3時召開。林秉樞應訊期間數度情緒激動，連法庭外都可以清楚聽到林大聲回答法官問話，庭訊進行2個小時結束。庭後，林和律師團一律婉拒受訪。

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高嘉瑜的辯護律師王怡茹庭後說明上訴理由指出，一審判決已經認定林秉樞在前年11月11日至12日之間，確有對高嘉瑜做出傷害、恐嚇和控制手機等行為，而這些傷害等行為都已經判決有罪，關於私行拘禁的部分，之前，最高法院見解就指出，如果被告是以不法的手段去控制被害人，使被害人的行動自由受限，即應論以私行拘禁罪，因林秉樞確實對高嘉瑜做出上述傷害、恐嚇等犯行，應已構成觸犯私行拘禁罪而判刑才對。

另外針對一審的量刑部分，此案是親密關係中的暴力行為，林秉樞是利用被害人對於親密關係中的情感，來一再脅迫被害人，做出順從林秉樞的行為，更可怕的是，被害人不止高嘉瑜一人，也就是高嘉瑜一再主張的，之所以勇敢面對訴訟，不是只為了她自己，也是為了那些害怕遭到報復，而不敢出去提告的「被害人們」，因此就一審量刑部分一併提出上訴，希望高院能審酌林秉樞屢次利用人性的弱點，來操控、脅迫女性的這些惡質的行為，能夠予以重判。

日前，高院審酌林秉樞的限制出境、出海期限將屆滿，傳喚林出庭，林打悲情牌稱自己罹患糖尿病等慢性病，去年甚至一度病危，絕不可能逃亡，請求解除限制出境等處分，但高院認定，林仍有實施境管處分的必要，諭知將他延長限制出境、出海8個月。

去年1月，新北檢方依傷害、強制、私刑拘禁、恐嚇、妨害名譽、偽造文書、妨害秘密及妨害電腦使用罪嫌起訴林秉樞，並請求從重量刑。去年7月，新北地院認定林已無羈押必要，裁定林以80萬元交保候傳，去年9月30日，將林判刑2年10月，傷害罪部分判刑10月。

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