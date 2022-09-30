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    林秉樞一審判2年10月 高嘉瑜哽咽批輕判：我絕對會上訴

    林秉樞涉嫌施暴民進黨立委高嘉瑜（左），新北地院今（30日）一審依傷害等罪判處2年10月有期徒刑。對此，高嘉瑜受訪時一度哽咽並表示無法接受。（記者田裕華攝）

    林秉樞涉嫌施暴民進黨立委高嘉瑜（左），新北地院今（30日）一審依傷害等罪判處2年10月有期徒刑。對此，高嘉瑜受訪時一度哽咽並表示無法接受。（記者田裕華攝）

    2022/09/30 17:25

    〔記者陳政宇／台北報導〕男子林秉樞涉嫌施暴民進黨立委高嘉瑜，新北地院今（30日）一審依傷害等罪判處2年10月有期徒刑。對此，高嘉瑜下午在立法院受訪時一度哽咽，她直言，這個判決過輕，最嚴重的私刑拘禁居然是無罪，沒有讓被告得到應有的懲罰，「我完全不能接受，絕對會上訴」。

    針對林秉樞案一審宣判結果，高嘉瑜今日在委任律師李永裕的陪同下出面回應。高嘉瑜說，感謝大家的關心，但法院對此案最嚴重的私刑拘禁竟然判無罪，這對她來說是很大的傷害，因為同時有十幾位女性受到傷害，她們受到的受害絕對更嚴重，卻因害怕報復而沒人指控，自己是責無旁貸站出來揭露惡行，避免有下一個被害者。

    高嘉瑜說，被告用各種方式極盡羞辱她，還撒謊不認罪，試圖用精神疾病等理由脫罪，種種過程對她來說都是身心受創、活在恐懼當中，自己受到的暴力和黑暗只是冰山一角，社會上還有許多受害者，因此必須有勇氣站出來，希望今天發生在自己身上的一切，別再發生在別人身上，未來會努力在立法院推動修法來保護被害人。

    憶及事發經過，高嘉瑜一度哽咽地說，她當時被打到腦震盪，被迫不能穿衣服，且手機在被告手上，這種情況下要如何逃出飯店？這過程完全是被控制行動自由。即使哀求對方讓她隔天參與立院黨團的甲動，但法官卻認為沒有求救就不算拘禁，這讓她覺得很遺憾。

    高嘉瑜也強調，她絕對會上訴，因為法官對最重的私刑拘禁完全視而不見，只有傷害罪8個月，這對被告而言等於輕判，讓人完全不能接受。被告從犯行至今仍不斷說謊脫罪，捏造許多荒謬不堪的事情，顯然毫無悔意，這樣惡劣卑劣的行為，法院應該綜合考量最重的刑度。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    遭男子林秉樞施暴，立委高嘉瑜下午在立法院對判決結果做出回應。（記者田裕華攝）

    遭男子林秉樞施暴，立委高嘉瑜下午在立法院對判決結果做出回應。（記者田裕華攝）

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