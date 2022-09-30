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    涉對立委高嘉瑜施暴 林秉樞一審判刑2年10個月

    男子林秉樞（右）涉嫌對立委高嘉瑜（左）施暴，新北地院合議庭認定，檢方起訴事實、罪名全都成立，今日判處林嫌2年10月徒刑，其中傷害罪8月徒刑不得易科罰金，2年2月得易科罰金78萬元，全案可上訴。。（資料照，本報合成）

    男子林秉樞（右）涉嫌對立委高嘉瑜（左）施暴，新北地院合議庭認定，檢方起訴事實、罪名全都成立，今日判處林嫌2年10月徒刑，其中傷害罪8月徒刑不得易科罰金，2年2月得易科罰金78萬元，全案可上訴。。（資料照，本報合成）

    2022/09/30 16:36

    首次上稿：16:18
    更新時間：16:36

    〔記者王定傳／新北報導〕新北檢警偵辦民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，發現林嫌除傷害、強制、拘禁等行為外，還涉逼偷拍，並指示女秘書上網誹謗、恐嚇高嘉瑜並冒用高嘉瑜名義四處發文，甚至造假銀行交易明細炫富，新北地檢署今年1月間依傷害等8罪起訴林嫌並請求從重量刑，新北地院合議庭認定，檢方起訴事實、罪名幾乎全都成立，今日判處林嫌2年10月徒刑，其中傷害罪8月徒刑不得易科罰金，2年2月刑期得易科罰金78萬元，全案可上訴。

    林秉樞今日因確診未出庭聆判，高嘉瑜及其委任律師李永裕亦未出庭，不過，2人將在今日下午4點半，於立法院中興大樓一樓大廳對判決做出回應。

    本案審理時，林嫌否認大部分犯行，法院將他送精神鑑定，結果確認他犯案時未受精神障礙或心智缺陷影響，不具備刑法19條不罰或減刑要件。

    檢方認為，林嫌所為對於被害人身心、名譽、隱私都造成巨大的傷害，毫不尊重被害人身體隱私，亦不尊重被害人的人格尊嚴，行為惡劣，且否認大部分犯行，犯後態度實屬不佳，建議法院從重量刑，並具體求刑至少3年。

    檢警追查，林嫌早在去年9月就趁與高嘉瑜視訊時，以手機偷拍她的9張私密照，隔月懷疑高與前男友馬文鈺聯絡，涉指示秘書到總統蔡英文、副總統賴清德及諸多立委等人臉書，留言誹謗高：「與已婚人夫」，或趁她上節目時以「斗內」方式恫嚇：「妳私人不堪的事情，想要被公開嗎？」

    去年11月11日晚間10時，林嫌在新北市板橋區馥都飯店房內，藉口高嘉瑜幫忙買藥不用心，反覆把高的隨身包丟到房外走道，逼她下跪交出手機，再命她脫光衣物、動手施暴，逼她簽下指控馬文鈺竊取公帑的紙條，還冒用高的名義在臉書及LINE群組發言。

    同月24日，林得知賴清德不會參與其母告別式，遷怒高嘉瑜當眾扯掉她的帽子與口罩，拉扯頭髮逼她在靈堂前下跪磕頭道歉；同月29日，林得知週刊將報導此事，恫嚇高：「還是我跟鏡週刊換一換」、「我死，妳也會死」。

    同月30日週刊報導後，檢警發動搜索，並將林嫌聲押禁見獲准，檢方於今年1月25日依傷害、私刑拘禁、妨害電腦使用、偽造文書，強制、妨害秘密、恐嚇危害安全及妨害名譽罪起訴，全案移審後，林嫌直到7月間才獲得交保。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    新北地院審理立委高嘉瑜告林秉樞案一審宣判，林秉樞律師陳頂新庭後接受媒體聯訪並發表聲明。（記者王藝菘攝）

    新北地院審理立委高嘉瑜告林秉樞案一審宣判，林秉樞律師陳頂新庭後接受媒體聯訪並發表聲明。（記者王藝菘攝）

    新北地院審理立委高嘉瑜告林秉樞案一審宣判，吸引大批媒體前來關切。（記者王藝菘攝）

    新北地院審理立委高嘉瑜告林秉樞案一審宣判，吸引大批媒體前來關切。（記者王藝菘攝）

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