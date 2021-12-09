「林秉樞高嘉瑜一開始是自由戀愛嗎」？藍委質詢問這句笑翻網

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴引發社會討論。（資料照，本報合成）

2021/12/09 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，法務部長蔡清祥今（9）日在立法院備詢。國民黨立委鄭麗文質詢時，質疑林秉樞案不是單純的家暴案，林秉樞是有目的的接近高嘉瑜，並問「林秉樞跟高嘉瑜一開始真的是自由戀愛嗎」？而這一句話，也讓網友忍不住開玩笑說「不然是蔡英文許配的嗎」？

鄭麗文今日質詢時，質疑林秉樞是有特殊目的，詢問法務部長，林秉樞跟高嘉瑜一開始是自由戀愛嗎？林秉樞會不會是有目的的接近高，想要控制她？鄭麗文指出，林秉樞被收押後，背後還有多方勢力角力，為什麼有人繼續幫林洗白、湮滅證據、威脅高嘉瑜，是否涉及組織犯罪，這些都是要查的。

請繼續往下閱讀...

質詢內容被PO上PTT後，網友紛紛表示「不然是蔡英文許配的嗎？」、「會笑死XD」、「建議法務部成立特偵組 查明是否有塔綠班網軍陰謀 導致高嘉瑜喜歡人家」、「是童養媳還是相親」、「麗文的愛情諮商室」、「是要請檢察官去查他們怎麼戀愛的？」、「想影射林是接受民進黨任務接觸高嘉瑜這就不必了吧」、「原來法務部有兼月老的功能，能知道每一對戀人的配對方式」。

但也有網友說「她以前是新潮流的啊 應該知道新潮流的作風吧」、「法務部怎麼會知道私人的事 看來是話中有話」、「麗文應該是有所本啦，畢竟是資深政治人」。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法