林秉樞悲情牌無效 高院延長限境８個月

林秉樞稱曾命危請求解除限境處分，悲情牌無效。（資料照）

2023/03/14 05:30

稱曾命危請求解除限境處分

〔記者楊國文／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞暴力毆打、偷拍私密照等案，新北地院依妨害秘密等罪判林二年十月，其中傷害罪判八月，不得易科罰金，已上訴高等法院審理中；高院昨傳喚林出庭，他打出悲情牌稱罹患糖尿病等慢性病，甚至一度病危，不可能逃亡，請求解除限境處分，高院評議後諭知本月十五日起林延長限制出境、出海八個月，並訂卅日首度開庭，傳喚林出庭。

高院審酌林秉樞的限制出境、出海期限將屆滿，昨天傳訊林秉樞出庭。林採低姿態表示，自己所涉案件是社會矚目案件，而且給外界的觀感是負面的，他已深切反省。

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林說，他有糖尿病和高血脂等病症，一天要打兩次胰島素，且有洗腎需要，每週有三或四天要到醫院，還自爆去年一度病危，不可能會逃亡，請求解除限制出境、出海。

林又稱，父親一個月前在台北摔斷腿，而他的限制住居處所在台中，使得他必須台北、台中往返奔波，請求變更限制住居地在新北市。

但高檢署檢察官認為，林仍有限制出境、出海的必要；此外，林的慢性病無論在台北、台中都可治療，若變更林的限制住居處在新北市，因該房屋無管理員，擔心林一個人單獨住會有問題，建議仍維持限制住居地在台中。

高院合議庭短暫休庭後評議，林仍有實施限境處分必要，諭知本月十五日起延長限制出境、出海八個月；至於林聲請變更限制住居地，高院將於評議後裁定。

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