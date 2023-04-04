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    首頁　>　社會

    南投草屯交叉路口汽車相撞 2車摔入田中4傷

    草屯鎮太平路一段123巷和351巷交叉路口發生車吞車碰撞，雙雙摔入稻田的車禍，撞擊力大，紅車的安全氣囊還爆開，而123巷的路口路面就寫有「慢」字。（記者陳鳳麗攝）

    草屯鎮太平路一段123巷和351巷交叉路口發生車吞車碰撞，雙雙摔入稻田的車禍，撞擊力大，紅車的安全氣囊還爆開，而123巷的路口路面就寫有「慢」字。（記者陳鳳麗攝）

    2023/04/04 17:04

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮市區的非幹道，今天上午發生2部轎車在交叉路口撞擊車禍，2車皆摔入稻田，造成4人受傷，所幸傷勢無大礙，草屯警方表示，2車分別開在路口路面寫有「停」和「慢」的道路，「停」字道相當於閃紅燈的作用，到路口應先停車再開；而「慢」字作用則與閃黃燈一樣要放慢速度，2車駕駛未遵守規定才釀禍。

    這起兩部轎車碰撞後摔入稻田裡的車禍，今天上午發生在草屯鎮太平路一段123巷與351巷的交叉路口，紅色轎車開在351巷的道路上，而黑色轎車開在123巷的道路，兩條道路的路幅都不寬，兩旁也都是稻田，兩車開到交叉路口時發生碰撞，撞擊力強大，兩車都跌入稻田中，且紅車的安全氣囊還爆開。兩部車的駕駛和車上的1名乘客都受到輕傷。

    附近民眾表示，這兩條垂直的道路因為沒有交通路誌，且不是主要道路，汽車駕駛開到路口都沒有注意，有時速度還很快，因此經常傳出車禍，希望能增設交通號誌，以提醒駕駛人小心。

    草屯警分局則指出，太平路一段123巷與351巷的兩條非幹道，在路口雖沒有交通號誌，但其實路面都有寫字，其中123巷接近351巷的路口，路面都寫有「慢」字，這個字相當於閃黃燈的作用，即提醒汽機車駕駛人到此路口要放慢速度。

    至於太平路一段351巷則在接近路口，路面都寫有「停」字，這個字等同於閃紅燈，依交通規則必須在此路口停車，看左右無來車後才能通過，也就是開在351巷的紅色轎車，必須先在交叉路口前停車，而開在123巷的黑色轎車則必須放慢車速，發生車禍的原因和兩車的肇責還要再釐清。

    紅色轎車不只安全氣囊爆開，車體也嚴重毀損。（記者陳鳳麗攝）

    紅色轎車不只安全氣囊爆開，車體也嚴重毀損。（記者陳鳳麗攝）

    草屯鎮太平路一段351巷路口的路面寫有「停」字。（圖擷自Google Maps）

    草屯鎮太平路一段351巷路口的路面寫有「停」字。（圖擷自Google Maps）

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