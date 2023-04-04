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    首頁　>　社會

    貨櫃突彈起撞國1標誌牌 車堵10公里全力排除中

    1部營業半聯結貨櫃車，今日上午行經國道中山高南下麻豆段，貨櫃突彈起撞上上方陸橋標誌牌，車道全面封閉，回堵約10公里。（讀者提供）

    1部營業半聯結貨櫃車，今日上午行經國道中山高南下麻豆段，貨櫃突彈起撞上上方陸橋標誌牌，車道全面封閉，回堵約10公里。（讀者提供）

    2023/04/04 12:24

    〔記者王涵平／台南報導〕1部營業半聯結貨櫃車，今日上午行經國道中山高南下麻豆段，貨櫃突彈起撞上上方陸橋標誌牌，車道全面封閉，回堵約10公里，目前持續排除。

    國道四隊今日10時34分獲報，1部營業半聯結貨櫃車載運的貨櫃彈起，不慎撞擊上方標誌牌面，致使貨櫃卡在跨越橋及中線車道中間。

    警方趕抵駕駛人經酒測無飲酒情形，無人員受傷，然貨櫃卡在跨越橋及中線車道中間無法即時吊離，需動用切割器具切除，正全力協助排除。

    1部營業半聯結貨櫃車，今日上午行經國道中山高南下麻豆段，貨櫃突彈起撞上上方陸橋標誌牌，車道全面封閉，回堵約10公里。（讀者提供）

    1部營業半聯結貨櫃車，今日上午行經國道中山高南下麻豆段，貨櫃突彈起撞上上方陸橋標誌牌，車道全面封閉，回堵約10公里。（讀者提供）

    1部營業半聯結貨櫃車，今日上午行經國道中山高南下麻豆段，貨櫃突彈起撞上上方陸橋標誌牌，車道全面封閉，回堵約10公里。（讀者提供）

    1部營業半聯結貨櫃車，今日上午行經國道中山高南下麻豆段，貨櫃突彈起撞上上方陸橋標誌牌，車道全面封閉，回堵約10公里。（讀者提供）

    1部營業半聯結貨櫃車，今日上午行經國道中山高南下麻豆段，貨櫃突彈起撞上上方陸橋標誌牌，車道全面封閉，回堵約10公里，目前持續排除中。（記者王涵平翻攝）

    1部營業半聯結貨櫃車，今日上午行經國道中山高南下麻豆段，貨櫃突彈起撞上上方陸橋標誌牌，車道全面封閉，回堵約10公里，目前持續排除中。（記者王涵平翻攝）

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