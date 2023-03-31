倒車違停騎樓撞毀店家盆栽 駕駛被起底是國民黨大老楊吉雄

楊吉雄倒車違停騎樓，撞毀店家盆栽。（資料照）

2023/03/31 11:06

〔記者游明金／宜蘭報導〕有網友在臉書po文，一名男子開著賓士車倒車違停騎樓還撞毀盆栽，疑車主不知什麼心態，「有錢買車沒錢付停車費？」引發網友討論。有網友眼尖發現，這男子是「楊董」，也就是80歲的前立委、國民黨籍宜蘭大老楊吉雄；針對質疑楊吉雄未接電話，po文者後來說，車主已誠心處理完畢沒事了。

網友在臉書「宜蘭知識+」發文，「有時候真的不懂這種硬要停人家騎樓是什麼心態」、「撞到東西還那麼沒知覺、硬要往後嚕？」、「我好好的盆栽被壓破、很氣欸！」同時附上一段監視器畫面。

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網友紛紛討論，批評車主技術有夠爛，硬要停人家騎樓，遇到這種三寶也沒辦法；更有眼尖網友發現，這名駕駛就是楊吉雄；「這種大人物直接停紅線就好了，還大費周章擠騎樓，都80歲老人了還這麼任性」。

國民黨籍的楊吉雄在宜蘭政壇赫赫有名，與縣長林姿妙交情匪淺，也捲入林姿妙涉貪的相闗案件。曾任國代、3屆不分區立委，被視為宜蘭縣國民黨大老，在地方政壇「喊水會結凍」，但個人形象備受爭議。

楊吉雄1993年接下國民黨宜蘭縣長候選人張軍堂重要競選幹部，卻鬧出「犀牛皮」事件，淪為笑柄。他也曾揭發宋楚瑜的興票案，讓宋楚瑜的形象大傷。

楊吉雄負面消息不斷，2009年國民黨中常委選舉，他被指控致贈禮品，黨中央考紀會取消當選資格；另涉入花蓮和平港補償弊案，被依詐欺取財罪判刑2年6個月定讞。

最近國民黨在宜蘭成立9人小組，要物色人選報請中央徵名參選立委，楊吉雄也是成員之一，可見他在國民黨內的地位。

對於外界質疑楊吉雄未接電話，但據了解，他向外界坦承倒車時不慎撞毀店家一盆花，雙方已談妥2000元和解，謝謝關心。

店家被撞毀的盆栽。（民眾提供）

店家被撞毀的盆栽。（民眾提供）

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