為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    垃圾車突倒退清潔工被捲車底 想逃出又遭輾死

    一名清潔公司員工日前與同事一起在社區收垃圾，但垃圾車駕駛疑因視線死角，竟將站在車尾的他撞倒捲進車底，在他嘗試從車底爬出逃生時，垃圾車竟又直接前進將他輾過。（圖擷自推特）

    一名清潔公司員工日前與同事一起在社區收垃圾，但垃圾車駕駛疑因視線死角，竟將站在車尾的他撞倒捲進車底，在他嘗試從車底爬出逃生時，垃圾車竟又直接前進將他輾過。（圖擷自推特）

    2023/02/01 14:32

    〔即時新聞／綜合報導〕網路近日流傳，一名清潔公司員工日前與同事一起在社區收垃圾，但垃圾車駕駛疑因視線死角，竟將站在車尾的他撞倒捲進車底，在他嘗試從車底爬出逃生時，垃圾車竟又直接前進將他輾過。後續這名男子因傷重不治斃命。

    綜合外媒報導，哥倫比亞一名22歲清潔工奇坎加納（Diego Chicangana），日前與同事一起到某社區收垃圾，期間他曾下車清理路邊雜物，但垃圾車駕駛疑似沒看到他，竟將站在車尾附近的他撞倒，奇坎加納更因此被捲進車底。

    更慘的是，奇坎加納本想趁垃圾車停下時，趕緊從車底爬出逃生，沒想到垃圾車又繼續往前開，讓他被車輪重重輾過。整段過程被監視器拍下，驚悚畫面在網路引發熱議。奇坎加納雖被緊急送醫，仍因傷重不治身亡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍卡右轉撞直行機車 母載六歲愛女上學 雙亡
    2022/10/26 05:30

    軍卡右轉撞直行機車 母載六歲愛女上學 雙亡
    疑內輪差釀禍 高市載螺絲連結車右彎不慎輾斃73歲婦人
    2022/10/21 15:18

    疑內輪差釀禍 高市載螺絲連結車右彎不慎輾斃73歲婦人

    台灣全球首展 黑木國昭60年創作紀念展
    撞了就走！倒車狠撞高雄網美火鍋店 男竟「帥氣」甩門走人
    2022/09/16 22:19

    撞了就走！倒車狠撞高雄網美火鍋店 男竟「帥氣」甩門走人
    驚悚畫面曝光！砂石車倒車沒在看 險輾機車騎士
    2022/09/16 21:06

    驚悚畫面曝光！砂石車倒車沒在看 險輾機車騎士

    長胖不長高？看這曲線掌握生長關鍵
    幼子遭不明車撞 父PO文緝凶竟發現…
    2015/09/13 16:22

    幼子遭不明車撞 父PO文緝凶竟發現…
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播