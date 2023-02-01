垃圾車突倒退清潔工被捲車底 想逃出又遭輾死

一名清潔公司員工日前與同事一起在社區收垃圾，但垃圾車駕駛疑因視線死角，竟將站在車尾的他撞倒捲進車底，在他嘗試從車底爬出逃生時，垃圾車竟又直接前進將他輾過。（圖擷自推特）

2023/02/01 14:32

〔即時新聞／綜合報導〕網路近日流傳，一名清潔公司員工日前與同事一起在社區收垃圾，但垃圾車駕駛疑因視線死角，竟將站在車尾的他撞倒捲進車底，在他嘗試從車底爬出逃生時，垃圾車竟又直接前進將他輾過。後續這名男子因傷重不治斃命。

綜合外媒報導，哥倫比亞一名22歲清潔工奇坎加納（Diego Chicangana），日前與同事一起到某社區收垃圾，期間他曾下車清理路邊雜物，但垃圾車駕駛疑似沒看到他，竟將站在車尾附近的他撞倒，奇坎加納更因此被捲進車底。

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更慘的是，奇坎加納本想趁垃圾車停下時，趕緊從車底爬出逃生，沒想到垃圾車又繼續往前開，讓他被車輪重重輾過。整段過程被監視器拍下，驚悚畫面在網路引發熱議。奇坎加納雖被緊急送醫，仍因傷重不治身亡。

????#VALLE Impactantes imágenes quedaron registradas en cámara de seguridad de un sector de #Jamundí. El episodio sucedió este martes, cuando un hombre fue atropellado por el camión de basura de la empresa en la que trabajaba. pic.twitter.com/aqGjdRw6YA — SUPERNOTICIAS （@radiosupercali） January 27, 2023

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