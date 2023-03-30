傅崐萁任內違法課礦石景觀稅！花蓮縣府七件全敗訴定讞

花蓮縣政府提出2021年版「花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅自治條例草案」送議會審查，但由於稅額有官司爭議，在議會程序委員會被退回要求重送。（資料照）

2023/03/30 23:09

〔記者王錦義、楊國文／綜合報導〕花蓮縣政府2016年在前縣長傅崐萁任內提前廢止礦石景觀稅每公噸10元稅率，並訂定新法調漲送議會審議以70元通過，有業者認為超出稅法30%漲幅限制向法院提起訴訟，最高行政法院今駁回縣府3件上訴案確定，加上之前4件定讞判決，歷時7年訴訟，傅崐萁任內通過的自治條例，所產生的7件課稅案全被法院認定為非法課稅。

縣府表示，尚未收到判決書，不清楚內容及狀況，待收到後再做回應。

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花蓮縣府從2009年起訂定《花蓮縣礦石開採特別稅自治條例》，課徵稅額每公噸從一開始的4元、5.2元逐漸增加到10元，前縣長傅崐萁2016年提前廢止未施行期滿10元舊法，另制定新法提高到100元送議會審議，經第18屆議會多數議員審議後以70元通過，有水泥業者認為漲幅達到7倍過大，以違反租稅法律原則、比例原則及平等原則，把2016到2019年收到的7件課稅處分合計6億多元，向法院提出行政訴訟。

業者提起的7件行政訴訟中，其中4件法官一審都判縣府敗訴，撤銷原處分，縣府不服提起上訴，2021年被最高行政法院駁回上訴定讞，其餘2017年下半年度、2019年度的三件課稅案，台北高等行政法院在2021年底一審判決縣府敗訴，縣府不服提起上訴，最高行政法院認定北高行判決於法有據，今判花蓮縣府敗訴確定。

最高行政法院判決指出，2012年10月制定發布《花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅自治條例》，規定自2013年1月起至2017年1月為施行時間，具有限制法的性質，但花蓮縣議會（18屆）卻在2016年6月28日通過縣府提案予以提前廢止，並依自治條例第六條開徵礦石稅，將礦石稅提高至每公噸70元，為舊法的七倍，無視加稅果將造成礦石取得成本上漲，已影響福安礦業等業者的營業損益。

最高行政法院認為，提前廢止舊法以「重行立法」方式，規避適用地方稅法通則第四條第一項提高稅率的上限限制，加重民眾負擔，顯然是恣意的立法行為，違反誠信原則，因此，花蓮縣府增加稅率行為，已違反地方稅法通則第四條第一項稅率提高上限的規定，屬違反無效，北高行判決花蓮縣府敗訴，並無違誤。

法官認為，地方稅通則賦予地方課稅的法律依據，縣府針對轄區內採礦行為課稅乃屬正當合法，但課稅乃加諸人民以財產負擔，在立法賦予課稅權同時，配套予以一定節制，依據地方稅法通則立法精神，一個課徵特別稅的自治條例最長應為4年，如有提高稅率，其輻度應不超過原訂稅率的30%，原處分的稅額計算係屬無據。

雖然法院將花蓮縣府七件課稅案全部判決敗訴，但花蓮縣府並不甩法院確定的判決，2021年9月17日把其中一件已被法院判決敗訴定讞的判決，繼續對業者重行處分課70元的稅率，業者去年再度向法院提起訴訟，台北高等行政法院去年8月訴字第394號判決縣府敗訴，法官在判決書中警告縣府：「若被告猶執意違法適用原系爭條例第6條第1項規定之稅率重為處分，則原告如因此違法之處分而遭受損害，自得依法請求國家賠償」。

雖然傅崐萁任內提前廢止舊自治條例，任意漲幅七倍的課稅案全部敗訴，其任內由議會通過的課稅條例，也在2020年6月30日失效，現任縣長徐榛蔚上任後，2020年7月更換自治條例名稱，另制定公布《花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅自治條例》，規定課稅稅率每公噸70元獲第19屆議會通過，業者針對新法也提起三件訴訟，不過去年九月法官判處業者敗訴。

對於縣府依照新法課稅，法官認為，花蓮縣府針對2020下半年度、2021年上半年度對業者課1.3億元稅款，是依據「新開徵」的特別地方稅，是經改選的花蓮縣議會基於新民意，新資料所決議通過的新自治法規，不受地方稅法通則第4條第1項規定30%調幅之限制，其課稅並不乏其正當性，認為縣府2020到2021年依新法課徵的礦石景觀稅合法，一審判業者敗訴。

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