控黑心房仲「假賣屋騙30萬斡旋金」 男撒冥紙抗議反被送辦

顏男到房仲公司加盟店撒冥紙抗議。（記者吳昇儒攝）

2023/03/30 17:42

〔記者吳昇儒／基隆報導〕台北市顏姓男子1月間接獲房仲公司加盟店朱姓店長推薦，想購買基隆八斗子平房及空地。未料，店長收了30萬元斡旋金後就無下文。顏男詢問後得知，房屋根本沒有要出售，本月28日到加盟店理論，對方簽下協議書同意歸還斡旋金，卻又失約，放空店面。顏男今天上午到加盟店撒冥紙抗議，引來警方關注，慘遭送辦。

年約50歲的顏姓男子說，曾想在基隆置產，曾聯繫位於基隆市區的房仲公司業務員；今年1月接獲朱姓店長通知，八斗子國立海洋科技博物館附近有1間平房加上旁邊的空地只要545萬元，略低於市價。

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顏男評估認為有購買價值，1月14日與朱姓店長簽訂合約，開立支票支付30萬元斡旋金。隔沒幾天，顏男發現支票已被兌領，詢問朱姓店長為何要兌領現金？對方指稱拿現金跟買家斡旋才有誠意。

隔了兩個月，朱男以有持分者沒簽名等理由拖延時間，顏男感覺有異，到賣屋地址詢問，卻得知房屋沒有出售意願，驚覺被騙，本月26日起陸續到店裡找朱姓店長討回斡旋金。

朱男原本答應27日中午前會匯款到顏男帳戶，卻又食言，隔天簽具協議書，28日下午4點左右歸還款項，否則將賠雙倍的；隔沒多久卻人去樓空。

顏男找不到人，今天上午9點左右到公司找人，張貼大字報，撒冥紙抗議，引來對面派出所警員關注，到場了解。得知顏男受騙狀況後，仍認定行為已涉犯恐嚇罪，依法將顏男移送基隆地檢署偵辦。朱男涉及詐欺部分，顏男在台北報案，案件已轉到基隆受理，警方將依涉犯詐欺罪，通知朱男到案說明。

顏男貼大字報抗議。（記者吳昇儒攝）

顏男拿出報案三聯單及朱男簽下的協議書。（記者吳昇儒攝）

顏男親訪發現屋主根本沒有出售念頭。（記者吳昇儒翻攝）

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