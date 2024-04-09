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首頁　>　社會

夾娃娃機店深夜客人多 原來樓上桌遊店暗藏賭場

台南市永康警分局破獲桌遊店掛羊頭賣狗肉經營職業賭場（警方提供）

台南市永康警分局破獲桌遊店掛羊頭賣狗肉經營職業賭場（警方提供）

2024/04/09 17:14

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區一家夾娃娃機店，深夜時分常有許多客人出入，令附近住戶不堪其擾，永康警分局調查發現，原來夾娃娃機店2樓的桌遊店竟暗中經營職業賭場，警方昨（8）日凌晨攻堅，當場逮獲溫姓負責人、8位女荷官、4位工作人員及16名賭客。

永康警分局日前接獲情資指出，該桌遊店以1樓的夾娃娃機店為掩護，過濾賭客進出，經營百家樂、妞妞職業賭場，警方向台南地方法院申請搜索票，昨晨2時許，見賭客陸續進入，隨即兵分多路包圍整棟桌遊店，直衝各樓層，查獲溫姓主嫌等賭場相關人員13人及賭客16人，並查扣監視器主機4台、點腦主機1台、賭資籌碼3028萬1990元、賭資9萬1000元、撲克牌18副、積分板2張、莊閒板2個、營業報表9張等證物。

據了解，該職業賭場為了吸引賭客上門，聘請8位年輕女荷官，穿著合身短裙制服，以此為號召攬客，成功吸引不少賭客，業績不俗。

台南市警察局長廖宗山昨天下午前往分局頒發破案獎金，鼓舞員警士氣。永康警分局長邱顯良宣示打擊犯罪決心，呼籲不肖人士切勿抱著僥倖心態，經營非法職業賭場。

警方查獲賭資籌碼3028萬1990元、賭資9萬1000元等證物。（警方提供）

警方查獲賭資籌碼3028萬1990元、賭資9萬1000元等證物。（警方提供）

永康警分局破獲職業賭場。（警方提供）

永康警分局破獲職業賭場。（警方提供）

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